俳優・寺田心が、腕だけで全体重を支え地面と平行に体を浮かせる自重トレーニングの“神業”プランシェを披露した。

【映像】圧巻のプランシェ

寺田は3月3日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。最近ハマっているという筋トレについてトークを展開した。

番組でカチカチに二の腕を披露し、黒柳を驚かせた寺田。筋トレを始めてからまだ8〜9ヶ月程度だとしつつも「もともと自重といって腕立伏せとか機械を使わない筋トレを1年くらい続けてたんですけど、今ジムに行ってしっかり機械使ってやるようになってから体重も10kg近く増えて筋肉もすごく大きくなりました」と説明した。

黒柳に「なんか、腕を立てて体を浮かせられるって？」と聞かれると寺田は「プランシェかな？そう！できるんですよ」と立ち上がり、ジャケットを脱いだ。

プランシェとは、腕だけで全体重を支え、地面と平行に体を浮かせる高難易度の自重トレーニングの“神業”で、三角筋前部、上腕、体幹の強化が必須と言われている。

寺田は用意されたマットの上に手をつくと、「これで、肘やって、お腹を上に乗っけて…」と、やすやすと体を持ち上げ、腰を伸ばして足を高く上げてみせた。

黒柳は「すごい！すごい！上げられる上げられる！すごーい！」と大興奮、スタジオからも拍手が沸き起こった。

今の目標は大会に出ることだと話す寺田。「高校生フィジークと高校生ボディビルというのがあって。多分僕が出るのはフィジークになるんですけど、体のきれいさを求められる競技で…大きい時が良いほうが良いときもあるんですけど」と説明した。

黒柳が「相当カチカチだったね」と言うと、「ここからどんどん体脂肪率を絞っていくのでもっとガッチガチになります」と笑い、最終的には「5〜6％くらいには持っていきたいですね」と目標を口にした。

そんな寺田に「夢中になれるものがあるっていうのは良いって思わない？」と黒柳が尋ねると、「そうですね 自分の自己規律にもなりますし生活習慣も整いますし」と前向きに答えた。

（『徹子の部屋』より）