サブスクで同棲付き恋愛サポート？ 恋愛耐性ゼロの私に、年下イケメンとの暮らしは刺激が強すぎる【書評】
『サブスクイケメンの恋愛指導 同棲つきって聞いてません』（小森薫/KADOKAWA）の主人公・仲村杏は、美人で仕事もできるアラサーOL。しかし恋愛だけは驚くほど不器用で、気づけば家と会社を往復するだけの毎日を送っている。大きな不満があるわけではない。それでも、変わらない日常のなかでふと感じる孤独や、誰にも見せられない虚しさを抱えている姿は、多くの社会人にとって決して他人事ではないだろう。
不幸ではないが、何かが足りない。刺激のない日常に、突然イケメンとの同棲という展開が舞い込む。その設定はどこか夢物語のようでもあり、同時に「もしかしたら」と心の奥で待ち望んでいた出来事のようにも感じられる。杏と同じように、読者もまた、この非日常に胸を高鳴らせてしまうはずだ。
恋愛経験がほとんどない杏にとって、イケメンが同じ家で生活するという状況は、刺激が強すぎる。距離の近さに戸惑い、些細な言動に振り回され、感情が追いつかないまま日々が過ぎていく。その緊張感は、読者の鼓動まで速めてしまうほどだ。
恋愛耐性ゼロの女性が、逃げ場のない距離感で年下イケメンと向き合う――そこには甘さだけでなく、不安もつきまとう。だからこそ本作は、単なる夢物語に終わらない。「安全で退屈な日常」と「刺激的で不安定な非日常」のあいだで揺れる心情を丁寧にすくい取り、読む者に問いかける。安心とときめき、その狭間で人はどんな恋を選んでしまうのか。自分自身に重ねながら読み進めてしまう、どきどきが止まらない契約同棲ラブストーリーだ。
文＝ネゴト / すずかん