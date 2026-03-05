【3月6日（金）から発売開始】サーティワン アイスクリーム 「サンリオキャラクターズ パレット4」が通年販売に

“アイスクリームパーラー”がテーマ。飾って完成するケーキ

今回のパレット4は「アイスクリームパーラー」がテーマ。ワッフルコーンに盛りつけたアイスをイメージした土台に、キャラクターたちのチョコレートをデコレーションしています。

さらに別添えのカラフルなアラザン（粒状のトッピング）を自由に飾って“完成”させる仕掛けもポイントです。買ってそのまま食べても十分かわいいのですが、最後のひと手間があることで、子どもも大人もイベント感を楽しめます。誕生日はもちろん、送別会やホームパーティーなど、「写真を撮りたい日」にも相性が良いケーキです。



4つのキャラ×4つの味。好みが分かれても選びやすい

パレット4のうれしいところは、1台で味の違いを楽しめるところ。

クロミは「ラブポーションサーティワン」、ポムポムプリンはダークチョコビッツ入りの「チョコレート×チョップドチョコレート」、シナモロールは人気フレーバーの「ポッピングシャワー」、ハローキティはストロベリーリボン入りの「ストロベリー×バニラ」。

スポンジもピースごとに異なり、チョコレートスポンジとホワイトスポンジが組み合わさっています。甘いものの好みは人それぞれですが、「今日はさっぱり」「今日は濃厚」と気分で選べるので、1回の購入で満足度が上がりやすいのが強みです。











© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664461



商品価格・サイズ

価格は税込3500円、サイズは4号で直径約14cm×高さ約5cm。2026年3月6日（金）から通年販売が開始されます。通年販売は「買いたい季節に買える」安心感がある一方、人気が高い時期は在庫状況が店舗で変わることもあります。

食べる日が決まっているなら、早めに店舗で確認しておくと当日バタつきにくいでしょう。フィルムや台紙にもキャラクターたちがデザインされていて、食べ終わったあとに出てくる絵柄まで楽しめるので、開封から食後まで“体験”として残りやすいのもポイントです。



迷ったら「みんなで選べるケーキ」

サンリオキャラクターズ パレット4は、かわいい見た目と、4つの味を選べる楽しさが同居したアイスクリームケーキです。

飾って完成させる仕掛けや、パッケージまで含めた世界観があるので、「特別な日をちゃんと特別にしたい」ときに頼れる一台。次の記念日や集まりは、誰がどのピースを選ぶかまでイベントにして、写真も会話もおいしく残してみてはいかがでしょうか。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー