¡Ú£×£Â£Ã¡ÛÂæÏÑ¥Õ¥¡¥ó¤¬Åìµþ¥É¡¼¥à¤ò¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¡Èþ½÷¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë·³ÃÄ¤â½±Íè
¡¡£×£Â£Ã£±¼¡¥é¥¦¥ó¥É¡¦£ÃÁÈ¤¬£µÆü¤Ë³«Ëë¡£ÂæÏÑ¡½¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤òÁ°¤Ë¡¢µå¾ì¤ÏÇ®Îõ¤ÊÂæÏÑ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ÏºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤¿¡£¤¤¤è¤¤¤èËë¤ò³«¤±¤¿Ìîµå¤Îº×Åµ¡£ºòÇ¯¤Î¥×¥ì¥ß¥¢£±£²¤ÎÇÆ¼Ô¡¦ÂæÏÑ¤Î³èÌö¤ò¸«ÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¤ÏÊ¿Æü¤Î¥Ç¡¼¥²¡¼¥à¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÄ«¤«¤éÂæÏÑ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Âç½¸·ë¡£ºÇ´ó¤ê±Ø³Æ½ê¤Ë¤ÏÂæÏÑ¥Á¡¼¥à¤ÎÀÄ¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ä¹õ¤¤¥Ñ¡¼¥«¡¼¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤«¤¨¤ë¤È¡¢µå¾ì¼þÊÕ¤Ë¤Ï»î¹çÁ°¤«¤é±þ±ç²Î¤ò²Î¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¯¤¤¤¿¡£
¡¡
¡¡µå¾ìÉÕ¶á¤Ç¤ÏÍ»Ö¤ÎÃÄÂÎ¤¬Íè¾ì¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë±þ±ç¥Õ¥é¥Ã¥°¤òÌµÎÁÇÛÉÛ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤êÀ¼±ç¤òÁ÷¤ë½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥ó¥É¤Ï¡ÖÃÏ¸µ³«ºÅ¡×¤«¤È»×¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Åìµþ¥É¡¼¥à¤òà¥¸¥ã¥Ã¥¯á¡£»°ÎÝÂ¦¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ÆÃÀß¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¤ÏÂæÏÑµå³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¿Íµ¤¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¤¿¤Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£»î¹ç³«»ÏÄ¾Á°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ñ²ÎÀÆ¾§¤Ç¤Ïµå¾ìÆâ¤Ë¶Á¤ÅÏ¤ë¤Û¤É¤ÎÂç¹ç¾§¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤¬Ç®¾§¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÆü°ìÈÖ¤ÎÇï¼ê¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£