【LEDライト ぽこ あ ポケモン ピカチュウ（うすいろ）】 3月5日 発売 価格：4,950円

ポケモンは、「LEDライト ぽこ あ ポケモン ピカチュウ（うすいろ）」について、通販サイト「ポケモンセンターオンライン」のみでの取り扱いとなることを発表した。

本商品は、スローライフ・サンドボックスゲーム「ぽこ あ ポケモン」に登場する「ピカチュウ（うすいろ）」をモチーフにしたLEDライト。今回、製造上の都合により「ポケモンセンターオンライン」のみでの取り扱いとなることが発表された。全国のポケモンセンター店舗での販売は、決定次第お知らせされる。

なお「ポケモンセンターオンライン」では、3月5日10時より販売が開始されており、既に品切れの状態となっている。

