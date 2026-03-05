吉谷彩子「ここ1.2ヶ月食べすぎてしまったので」“体を整える”手料理6種公開「プロ並みのレシピ」「お酒にも合いそう」の声
【モデルプレス＝2026/03/05】女優の吉谷彩子が3月4日、自身のInstagramを更新。“体を整える”レシピを披露し、反響が寄せられている。
【写真】34歳ビズリーチ美女「プロ並みのレシピ」具たっぷりのトマトなんでも煮込み
◆吉谷彩子、野菜たっぷりレシピ6種公開
吉谷は「ここ1.2ヶ月食べすぎてしまったので、最近身体を整えています」とつづり、料理の写真とともにレシピを投稿。キノコや野菜が入った「トマトなんでも煮込み」、半熟卵に小松菜とひき肉がたっぷりトッピングされた「担々麺風春雨」、千切りキャベツたっぷりの「キャベツとんぺい焼き」、「無限もやし」、「きゅうりとささみと大葉」、ニラが入った「豆腐チヂミ」のレシピを丁寧に紹介している。
また「運動はピラティスしたり、たくさん歩くか、早歩きするか、たまーにランニング 健康第一です」と記し、食事だけではなく運動も取り入れていることも明かしている。
◆吉谷彩子の投稿に反響
この投稿に「美味しいに間違いない」「お酒にも合いそう」「作ってみます」「プロ並みのレシピ」などと話題となっている。（modelpress編集部）
