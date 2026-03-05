指原莉乃、SixTONES松村北斗から「軽めの脅しが（笑）」和やかなCM撮影裏話
【モデルプレス＝2026/03/05】SixTONESの松村北斗と指原莉乃が3月5日、都内にて開催された『ポケットモンスター』シリーズのNintendo Switch 2 ソフト『ぽこ あ ポケモン』発売記念イベントに出席。新CM撮影時の裏話を明かした。
【写真】松村北斗、美スタイル際立つ爽やかコーデ
イベントでは、2月16日より放映中の新CMに出演する松村、指原莉乃、HANAのMAHINA、狩野英孝が集結。松村は発売を受け「もういよいよ来たなという気持ち」と話し「新たな層も楽しめるゲームでまたポケモンの話をできる人が増えるんじゃないかなと思ってすごく楽しみにしています」と期待を寄せた。
また指原は「今回のCMって印象的なのがダンスだと思うんですよ。元々難しそうだなとは思っていましたし、自分もアイドルの現役を離れてからすごく時間が経っているので大丈夫かなと不安だった」と撮影時の心境を吐露。「撮影がすれ違いだった松村さんから『すごく難しいですよ』と言われて、“軽脅し”軽めの脅しがあったんですが（笑）、なんとか頑張って乗り越えました」と松村からの言葉を振り返っていた。
すると、狩野が「なぜか僕もダンスはすごい練習させられたんですけど、（CMでは）踊ってないんです。一生懸命踊って撮ってどっかにあります」とCM内ではダンスを披露していないものの、実はダンスを練習していたことを告白。松村が「え？オーディション落ちました？」とツッコみ、笑いを誘っていた。
ニンゲンのすがたにへんしんしたメタモンが、ポケモンたちと協力してまちづくりをする“スローライフ・サンドボックスゲーム”となる本作の「ぽこっと、まちづくり！」にちなんで、イベント内では4人が実際にマルチプレイを体験し、ゲーム内で記念撮影も。指原は「皆で集まってプレイするのは発売されてから初めてだったのでめちゃくちゃ楽しいなと思って。協力プレイができるのはより楽しいなと思いました」と笑顔を浮かべていた。
さらに指原・狩野が監修した街も一部初公開。指原が監修した「さしはらじま」は水を使ったリゾート風の街に。狩野監修の「EIKO CITY」は中央に「EIKO像」がそびえ立つものになっており「いずれは港区に同じものを建てたい」と目標を語ると、松村も「僕も（ゲーム内に）作りたくなりました、松村像」と羨ましい様子だった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】松村北斗、美スタイル際立つ爽やかコーデ
◆指原莉乃、松村北斗から「軽めの脅しが」
イベントでは、2月16日より放映中の新CMに出演する松村、指原莉乃、HANAのMAHINA、狩野英孝が集結。松村は発売を受け「もういよいよ来たなという気持ち」と話し「新たな層も楽しめるゲームでまたポケモンの話をできる人が増えるんじゃないかなと思ってすごく楽しみにしています」と期待を寄せた。
すると、狩野が「なぜか僕もダンスはすごい練習させられたんですけど、（CMでは）踊ってないんです。一生懸命踊って撮ってどっかにあります」とCM内ではダンスを披露していないものの、実はダンスを練習していたことを告白。松村が「え？オーディション落ちました？」とツッコみ、笑いを誘っていた。
◆松村北斗・指原莉乃・MAHINA・狩野英孝「ポケモン」新作をマルチプレイ
ニンゲンのすがたにへんしんしたメタモンが、ポケモンたちと協力してまちづくりをする“スローライフ・サンドボックスゲーム”となる本作の「ぽこっと、まちづくり！」にちなんで、イベント内では4人が実際にマルチプレイを体験し、ゲーム内で記念撮影も。指原は「皆で集まってプレイするのは発売されてから初めてだったのでめちゃくちゃ楽しいなと思って。協力プレイができるのはより楽しいなと思いました」と笑顔を浮かべていた。
さらに指原・狩野が監修した街も一部初公開。指原が監修した「さしはらじま」は水を使ったリゾート風の街に。狩野監修の「EIKO CITY」は中央に「EIKO像」がそびえ立つものになっており「いずれは港区に同じものを建てたい」と目標を語ると、松村も「僕も（ゲーム内に）作りたくなりました、松村像」と羨ましい様子だった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】