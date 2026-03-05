大食い女王・もえのあずき、オーバーサイズスウェットから美脚スラリ 新型特急の車内ショットに反響「スタイル良すぎです」
【モデルプレス＝2026/03/05】大食いタレントの“もえあず”こともえのあずきが3月4日、自身のInstagramを更新。オーバーサイズスウェット姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】38歳大食い女王「脚のラインが綺麗すぎる」スペーシアXでの美脚ショット
もえのは「スペーシアXに初めて乗れたよ」とつづり、写真を投稿。話題の東武鉄道の新型特急「スペーシアX」の車内で、黄色の座席に腰掛け、にっこりとした笑顔の写真を公開している。もえのはツインテールにピンクの大きめヘアアクセサリー、ピンクのオーバーサイズスウェット、ピンクのリボンが付いた白のルーズソックスと白のスニーカーを着用しており、スウェットからはスラリと美しい脚が伸びている。
また「スイート席もいつか座りたいな〜」と願望を漏らしている。
この投稿に「いつも可愛い」「美脚すぎる」「スタイル良すぎです」「ピンクコーデが似合ってる」「ツインテール素敵」「脚のラインが綺麗すぎる」などと話題が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆もえのあずき、オーバーサイズスウェットからのぞく美脚公開
◆もえのあずきの投稿に反響
