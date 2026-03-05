ミセス若井滉斗、約5年ハングル学び“日常会話レベル”習得 韓国での目標明かす
【モデルプレス＝2026/03/05】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEの若井滉斗、女優の剛力彩芽、お笑いタレントのサンシャイン池崎が、3月5日、都内にて行われたNHK2026年度の語学番組出演者取材会に出席。言語を習得したらやりたいことを語った。
【写真】ミセス若井「ギャップえぐい」幼少期公開
2026年春より「ハングルッ！ナビ」（NHK Eテレ／毎週木曜よる11時〜）に若井、「中国語！ナビ」（NHK Eテレ／毎週水曜よる11時〜）に剛力が新たな生徒役として加入。さらに、池崎が出演するラジオ番組「小学生の基礎英語」（NHK FM）が、この春「小学生の基礎英語 on TV」（NHK Eテレ／毎週木曜あさ9時50分〜）として新たにテレビのレギュラー番組化が決定した。
会見では、それぞれの言語の習熟度、そして言語を習得したらやりたいことに付いてトークを展開。ラジオ番組を8年間続けている池崎は「レベルまだまだ低いんですね。僕は小学生と同じぐらいの感じで学んできてるんですけど、でも聞き取りとか良くなってますね。“r”と“l”の違い分かりますよ。“TH”の発音できますよ」とドヤ顔。続けて「もっとペラペラになったら、海外でこの溢れ出るユーモアで、お笑いをぶち込みたいですよね」と意欲を見せた。
一方の若井は、元々5年ほどハングルを学んでいたといい「習熟度としては、日常会話は少しできる程度ですかね。去年2月に韓国でワンマンライブをやらせていただいて、MCでファンの方とコミュニケーション取ったりとかっていうレベルです」と説明。「目標としては、1人で韓国に行ってみたいっていうのがあって。そこで買い物したりとか、バス乗ってみたりとか、いろんな方とハングルを通してコミュニケーションを取ってみたいです。1人で行ったことがないので」と語っていた。
また、中国語はゼロからのスタートになるという剛力は「もちろん難しいこともこれから出てくると思うんですけど、とにかく楽しむのと失敗を恐れないっていうのは本当に大事かなって」と習得に意気込み。「語学を学ばれる方って、失敗した時こそ意外と覚えられるよっていうのをよくおっしゃっているので、当たって砕ける。とにかく挑戦して、あといっぱい喋る。日常ではなかなか中国語を話す機会も少ないと思うんですけど、自分から率先して、言葉を発したりを日常的にしていけたら面白いかなっていうのをすごく感じて」と話し。「今はすごくワクワクしています」と目を輝かせた。（modelpress編集部）
◆若井滉斗＆剛力彩芽、語学番組新生徒役に決定
◆若井滉斗、韓国で叶えたいこと明かす
◆剛力彩芽、ゼロからの中国語習得に意欲
