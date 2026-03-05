過去に日本で“大炎上”したガールズグループNMIXX、東京で初単独コンサート開催決定！日本FCも始動

NMIXXが、今年8月に東京で初の単独コンサートを開催する。

3月4日に、NMIXXは日本公式X（旧Twitter）アカウントを開設し、ポスター画像を公開。東京での単独コンサート開催を知らせた。

【写真】「日本ファンはATMなのか」NMIXXが日本で大炎上

NMIXXは8月8日・9日の2日間、京王アリーナTOKYOで、ワールドツアー「NMIXX 1ST WORLD TOUR ＜EPISODE 1: ZERO FRONTIER＞」の一環として公演を行い、日本のファンと対面する。

（画像＝JYPエンターテインメント）

NMIXXは2025年1月と5月〜6月に、2度目のファンコンサートツアー「NMIXX CHANGE UP：MIXX LAB」で2度東京を訪れている。それから約1年2か月ぶりに実現する待望の単独コンサートにファンの期待が高まっている。

同日、所属事務所JYPエンターテインメントはNMIXXの日本公式ファンクラブもプレオープンした。5月31日までの期間内に入会したW会員に限り、メンバーのフォトカード6種セットがプレゼントされる。正式オープンの日程は後日告知される予定だ。

（画像＝JYPエンターテインメント）

NMIXXは過去に『独島（竹島の韓国呼称）は我が領土』を歌ったという理由で日本ファンから批判を浴びた経緯がある。一時は日本活動への影響も懸念されていたが、公式Xの開設や東京公演の開催、ファンクラブの始動など、本格的な日本活動を発表した彼女たちは、この勢いのままグローバルな活躍を加速させる見込みだ。

なお、昨年11月に韓国・仁川インスパイアアリーナで幕を上げたNMIXX初のワールドツアーは、ヨーロッパ、北米、日本など13地域・全15公演を巡る。3月17日のマドリード公演からツアーを再開し、今後さらに多くの開催地を追加発表する予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇NMIXXとは？

2022年2月22日にTWICEやStray Kidsなどが所属するJYPエンターテインメントからデビューした韓国の6人組グループ。グループ名の「NMIXX」は、「now」「new」「next」や未知数「n」を意味する文字「N」と、「組み合わせ」や「多様性」を象徴する「MIX」を組み合わせてつけられた。もともとは7人組であったが、メンバーのジニがデビューから10カ月でグループを脱退し、6人体制となった。清純なビジュアルからは想像できないパワフルなステージパフォーマンスが特徴で、実力派グループとして高く評価されている。