秋野暢子、桜のガラスアート作品3点披露「色合いが綺麗」「才能に脱帽」と反響
【モデルプレス＝2026/03/05】女優の秋野暢子が3月3日、自身のInstagramを更新。桜のガラスアート作品3点を公開した。
秋野は「今年の秋の個展に向けて新しい作品作りが始まりました。今日はガラスの桜を仕上げました」とコメントし、白やピンク、赤のガラスで桜を表現した「細長い桜並木」「桜の、リース」「小さなハート（※原文ではハートの絵文字）の桜に蝶」の3つの作品を公開。「来週からは絵の製作にかかります。次の個展に向けて忙しいでーす」と近況をつづった。
この投稿に、ファンからは「どれも可愛い」「色合いが綺麗」「才能に脱帽」「素敵な作品」「個展楽しみ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆秋野暢子、桜のガラスアート3点公開
◆秋野暢子の投稿に反響
