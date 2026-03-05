「韓国で最も美しい女優」を妻に持つ歌手、別人級の“丸刈り姿”で初の悪役に挑戦！

歌手で俳優のRAINが、デビュー20年にして初の悪役に挑戦する。

3月5日、Netflixシリーズ『ブラッドハウンド』シーズン2が、来る4月3日に世界同時公開されることが明らかになった。

【写真】歌手RAIN、“丸刈り”姿

本作は、裏社会の巨悪に立ち向かう2人の若きボクサー、キム・ゴヌ（演者ウ・ドファン）とホン・ウジン（演者イ・サンイ）の命懸けの死闘を描くアクションドラマだ。

続編となるシーズン2では、前作の不法金融の世界を超え、舞台をグローバルな不法ボクシングリーグへと拡張。この過程でRAINは、2人を闇のリーグへと引きずり込む元凶「ペク・ジョン」役を務める。RAINは役作りのために坊主頭へと別人級の変貌を遂げ、デビュー以来初となる強烈な悪役を演じ切る予定だ。

（画像＝Netflix）『ブラッドハウンド』劇中のRAIN

公開されたティーザー予告編は、リングに立つキム・ゴヌの姿から始まる。彼のコーチとして傍を守るホン・ウジンは「死ぬまで一緒に『悪』を貫こう」と誓い、家族以上の強い絆を象徴させた。

対するペク・ジョンは、金のためなら手段を選ばない冷酷な人物として登場。ゴヌとウジンの2人は「獣を捕まえるには、獣よりも恐ろしくならなければならない」と決意を固め、命を懸けた第2ラウンドへと挑む。

ティーザーポスターには、傷だらけながらも決然とした眼差しを向けるゴヌとウジンの姿が収められた。そこに刻まれた「最後まで守り、最後まで食らいつく」というフレーズは、不法リーグを舞台に繰り広げられる過酷な戦いを予感させている。

なお、『ブラッドハウンド』シーズン2は、4月3日にNetflixで配信予定だ。

◇RAIN プロフィール

1982年6月25日生まれ。本名チョン・ジフン。2002年にJYPエンターテインメントから歌手としてデビューした。主演ドラマ『サンドゥ、学校へ行こう！』『フルハウス』などがヒットし、俳優としても活躍する。2015年にRAINCOMPANYを設立。2017年1月、「韓国で最も美しい女優」とされるキム・テヒと結婚。現在は2児の父親でもある。