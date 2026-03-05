紅茶花伝がサンリオと初コラボ!新商品「厳選しぼりのピーチティー･アップルティー」など計6品･全31種の限定コラボボトルを展開【コカ･コーラシステム】

コカ･コーラシステムは、紅茶飲料ブランド「紅茶花伝」から、「サンリオキャラクターズ」限定コラボボトル6品(全31種)を、2026年3月2日に期間限定で全国発売した。あわせて同日から、「紅茶花伝 厳選しぼりのピーチティー」「紅茶花伝 厳選しぼりのアップルティー」の2品を発売している。

「紅茶花伝」と、サンリオの「クロミ」「はぴだんぶい」とのコラボレーションは、今回が初めて。コカ･コーラシステムは、「紅茶花伝の思いとサンリオキャラクターズの世界観を重ね、毎日に笑顔があふれる、より心地よい『ちょうどいいリフレッシュ』をお届けする」としている。

〈限定コラボボトルは6品(全31種)で展開〉

限定コラボボトルは、全6品･全31種のデザインで展開する。

「無糖 アールグレイアイスティー」「厳選しぼりのピーチティー」「厳選しぼりのアップルティー」は「クロミ」と、「ロイヤルミルクティー」「ガーデンレモンティー」「ガーデンシークワーサーティー」は「はぴだんぶい」との限定コラボボトルを展開する。

【限定コラボボトル 対象製品】

･「紅茶花伝 ロイヤルミルクティー」

440mlPET:7種、280mlPET:2種

･「紅茶花伝 無糖 アールグレイアイスティー」

650mlPET:7種

･「紅茶花伝 厳選しぼりのピーチティー」

440mlPET:1種

･「紅茶花伝 厳選しぼりのアップルティー」

440mlPET、280mlPET:各1種

･沖縄エリア限定「紅茶花伝 ガーデンレモンティー」

500mlPET:6種

･沖縄エリア限定「紅茶花伝 ガーデンシークワーサーティー」

500mlPET:6種

〈爽やかなフルーツ感とすっきりとした後味の新フルーツティーも〉

また、3月2日から、厳選したフルーツの果汁感とすっきりとした後味が特徴の新フルーツティー「紅茶花伝 厳選しぼりのピーチティー」「紅茶花伝 厳選しぼりのアップルティー」を全国発売している。

紅茶の香り･味わいとフルーツ本来のおいしさにこだわった新シリーズ。厳選した果実から搾った果汁や国産のエキスを使うことで、果実のみずみずしい香りと爽やかな甘みを引き立てた。一口飲むと、フルーツの豊かな味わいが広がり、紅茶の心地よい後味で、日常のリフレッシュにもおすすめだという。

パッケージには、果実のおいしさを直感的に伝えるフルーツのイラストをあしらい、果汁感が一目で伝わるデザインにした。期間限定で「クロミ」とコラボレーションしたパッケージデザインも展開している。

◆「紅茶花伝 厳選しぼりのピーチティー」

【原材料名】

砂糖(国内製造)、もも果汁、紅茶、モモエキス/香料、ビタミンC、酸味料、クチナシ赤色素、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、パントテン酸Ca、ナイアシン、ビタミンB6

【栄養成分表示(100ml当たり)】

エネルギー:16kcal

たんぱく質:0g

脂質:0g

炭水化物:4g

食塩相当量:0g

ナイアシン:1.3mg

パントテン酸:0.4〜2.47mg

ビタミンB6:0.1〜0.3mg

【パッケージ/メーカー希望小売価格(税別)】

440mlPET COLD / 200円

「紅茶花伝 厳選しぼりのピーチティー」440mlPET

◆「紅茶花伝 厳選しぼりのアップルティー」

【原材料名】

りんご果汁(りんご(中国))、砂糖、紅茶、リンゴエキス、GABAパウダー/香料、ビタミ ンC、酸味料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)

【栄養成分表示(100ml当たり)】

エネルギー:18kcal

たんぱく質:0g

脂質:0g

炭水化物:4.5g

食塩相当量:0g

GABA:2mg

【パッケージ/メーカー希望小売価格(税別)】

･440mlPET COLD / 200円

･280mlPET COLD / 174円

「紅茶花伝 厳選しぼりのアップルティー」440mlPET

〈「無糖 アールグレイアイスティー」のパケ刷新も〉

さらに3月2日、2025年3月に発売した「紅茶花伝 無糖 アールグレイアイスティー」のパッケージを刷新した。アイコンカラーの紫色と、ごくごく飲めるイメージを想起させる大きなグラスのシズル感はそのままに、より涼しげで爽やかさを訴求するデザインに変更した。期間限定で「クロミ」とコラボレーションしたパッケージデザインも展開している。

「紅茶花伝 無糖 アールグレイアイスティー」新パッケージ

