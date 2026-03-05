元宝塚トップ娘役で女優の檀れいが５日、自身のインスタグラムを更新。所属していた芸能事務所「太田プロダクション」を退所し、独立することを発表した。

「この度 私 檀れいは長らくお世話になりました 太田プロダクションを退所し独立することとなりました。いつも私を支え、共に走って下さった事務所の皆さん、マネージャーさん、今まで本当にありがとうございました！心より感謝申し上げます」と報告。

「宝塚を退団して２０年 私はこれまでたくさんの方々、たくさんの作品に出逢い 生かされてきました。まだまだ時間があると思っていた人生も折り返し地点を過ぎた今 残りの人生を考えた時に私はあとどれだけの事を皆さまにお届けすることができるのだろうか、私はどう歩んでいくべきだろうかとより深く考えるようになりました」と振り返り、「『一度きりの人生、思う存分生きていきたい 挑戦を恐れず 自分の足で歩み 成長していきたい』私の心の中にあるそんな想いが次の私の新しい一歩となりました」と説明。

「全てを希望の光に変えて軽やかにしなやかに 私だけの道を歩んで行きたいと思います。皆さま これからもどうぞよろしくお願い申し上げます」とつづった。

◆檀れい（だん・れい）１９７１年８月４日、兵庫県生まれ。５４歳。９２年に宝塚歌劇団入団。トップ娘役として活躍し２００５年に退団。映画「武士の一分」（０６年）、「母べえ」（０８年）、「劇場版 奥様は、取り扱い注意」（２１年）など数々の作品に出演。私生活では俳優で歌手の及川光博と１１年７月に結婚し、１８年１１月に離婚した。