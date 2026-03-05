【瓢箪】はなんて読む？植物の名前を表す漢字！
普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！
「瓢箪」はなんて読む？
「瓢箪」という漢字を見たことはありますか？
ある植物の名前です。
いったい、「瓢箪」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「ひょうたん」でした！
「瓢箪」は、ウリ科の植物のこと。
日本では昔から酒器や水筒、または芸術作品の題材など、様々な用途で利用されてきました。
独特の形状が風情を感じさせ、古き良き日本の風景を思い起こさせますね。
「ひょうたん」は知っていても、「瓢箪」は知らなかったという人も多いのではないでしょうか？
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
