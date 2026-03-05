【瓢箪】はなんて読む？植物の名前を表す漢字！

写真拡大 (全2枚)

普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！

「瓢箪」はなんて読む？

「瓢箪」という漢字を見たことはありますか？

ある植物の名前です。

いったい、「瓢箪」はなんと読むのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「ひょうたん」でした！

「瓢箪」は、ウリ科の植物のこと。

日本では昔から酒器や水筒、または芸術作品の題材など、様々な用途で利用されてきました。

独特の形状が風情を感じさせ、古き良き日本の風景を思い起こさせますね。

「ひょうたん」は知っていても、「瓢箪」は知らなかったという人も多いのではないでしょうか？

みなさんはわかりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

《参考文献》

・『デジタル大辞泉』（小学館）
・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）
・『日本大百科全書』（小学館）

ライター Ray WEB編集部