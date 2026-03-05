あるトラウマを抱えるオンライン囲碁のチャンピオン・上条眞人と幼なじみの棋士たちとの隠された秘密を描いた、大山晃一郎監督の『361 - White and Black -』が、3月6日から全国公開される。本作で主人公の眞人を演じた長野凌大、彼と幼なじみの棋士・米原沙羅を演じた星野奈緒、そして世界ランキング1位のパク・ハンミョンを演じたパク・ユチョンに話を聞いた。

−まず長野さんに伺いますが、映画初主演はいかがでしたか。

長野 僕自身、映画を見るのがすごく好きなので、こんなにも早く映画で主演ができたことは本当に感無量で光栄な気持ちでいっぱいです。撮影の期間中は、主演だからということではなく、役に対して真っすぐに向き合って、どうしたらこの作品をすてきに彩れるかということを考えながらやっていました。公開間近になって、こうしてインタビューを受けていると、主演なんだなという実感が湧いてきて、すごくうれしいです。

−普段はダンスボーカルグループ「原因は自分にある。」で活動をしていますが、映画はダンスとは全く勝手が違いますよね。

長野 全く違います。表現をするというところは通じていますが、現場に行くときには、ちゃんと俳優として見られたいという気持ちがあったので、グループ活動を引きずらないようにすることは決めていました。

−星野さんは、最初に脚本を読んだ印象はいかがでしたか。

星野 囲碁をテーマにしていることは聞いていたので、囲碁のゲームのようなものなのかと思っていたら、囲碁を中心にした人間関係や、いろんなことを見せてくれる映画だったので、こういうのも面白いなと思いました。あとは、沙羅という役が自分と似ている部分があって共感できたので、役を演じるというよりも、彼女の人生をちゃんと表現したいと思いました。

−今回、演じるに当たって、何か準備したことはありましたか。

長野 今まで囲碁の世界には触れたことがありませんでしたが、今回は囲碁が得意な役だったので、まず石を持って打ち方から教えていただいたり、囲碁は中国でできた競技だとか歴史の話を聞いたりして、アプリで囲碁のゲームをやってみたりもしました。撮影期間中もずっと石を打ちながらやっていて、ちょっと自信を持ったのですが、映画の中では着ぐるみを着て打つシーンばかりだったので…。でも、ちゃんと打っているところもあるので、練習が生かせたかなという感じです。

星野 台本を読んだ時は、髪の毛の指定が全くなかったんですけど、沙羅は髪の毛が長い気がすると思って、監督に「スーパーロングのエクステをつけたいです」と言ってつけさせてもらいました。そのおかげで、沙羅という人物に近づけたかなというのはありました。

ユチョン 一番は、日本語のせりふを練習しました。世界チャンピオンの役だったので、囲碁もちょっと勉強しましたが、正直に言うと今でも詳しくは分からないです（笑）。

−自分が演じたキャラクターについてどのように理解しましたか。

長野 眞人は自分の心にふたをしているところがキーになると思いますが、僕自身は愛情深い人だと思っていて、多分2人の情報はずっと追っていたのだろうし、囲碁のアプリをやっているのもそうだし、本当はみんなと一緒にいたいけど、ただ不器用なだけでこうなってしまっているところが、かわいらしいところでもあります。でもそれが、松岡（広大）さんが演じた小坂との出会いで変わっていくというか、成長してみんなのところへ戻っていくところが描かれていたので、周りの人によって強くなれる人なのかなと思いました。

星野 沙羅は、真っすぐな女性というか、自分で決めたことに対してぶれないで生きているところは、かっこいいと思いました。多分すごく葛藤もしているけど、そう決めたなら進もうみたいな、本当に芯の強い女性だと思いました。

ユチョン ハンミョンが日本に住んでいたのは3年ぐらいなのですが、その3年間の思い出がずっと心に残っているのがすごく伝わってきました。だから日本に来て、本当の家に戻ったと感じたことが、すごく理解できました。

−完成作を見た感想をお願いします。

長野 本格的な囲碁好きの人が見ても楽しめる映画にもなっていると思います。囲碁以外でも、誰が見ても一歩踏み出したくなるというか、悩んでいる友達がいたら助けてあげたくなるとか、どんな人が見ても心に刺さる部分があるところが、すごくよかったです。僕は（渡辺）いっけいさんと松岡さんの会社でのやり取りのシーンが大好きで、面白過ぎたので、撮影現場に行きたかったと思いました。

星野 純粋にいい映画だと思いました。ハリウッドに行った時に、お客さんが笑っているシーンが結構ありました。台本を読んだ時はあまり感じなかったのですが、いっけいさんや松岡さんが演じた部分で、面白みが生まれるのは、素晴らしいことだと思いましたし、台本に命が吹き込まれたことをすごく感じました。

ユチョン 実際に自分が出演した映画だけど、個人的にはヒーリングを感じました。僕もそうなので、多分この映画を見た方は、絶対にヒーリングになるような映画だと思います。

−これから映画を見る観客や読者に向けて、見どころも含めて一言お願いします。

長野 この映画を見て、自分が置かれている状況から一歩踏み出したいと思っていただけたらうれしいです。例えば、友達に連絡してみようとかでもいいですし、囲碁に興味を持ってルールを調べてみたり、囲碁のアプリをやっていただけたりすると、囲碁を題材にした僕たちからすると、役者冥利（みょうり）に尽きるというか、囲碁関係の方々に恩返しができると思うので、そういう働きかけができるような映画になればいいと思います。

星野 今、日本の伝統文化がなくなってきている中で、私はこの映画で着物を着ることが多かったのですが、やっぱり着物を着るのはすごく大変でした。でも、この映画が、きっかけになって着物を着てみようかなとか、伝統的な文化に触れてみようかなと思っていただけたらうれしいので、この映画を見て興味を持ってもらえたらと思います。

ユチョン 最近、映画館に行って映画を見る人は少なくなっていますよね。でも、こういうヒューマンドラマというテーマを持った映画を大きなスクリーンで見ることによって生まれる感動は絶対にあると思うので、それを感じられるいい機会になると思います。ぜひ映画館で見てほしいです。

−この映画をきっかけに、囲碁をやってみようと思ったりしましたか。

長野 僕はアプリでやり始めたのですが、囲碁が好きな人が相手ですから皆さん強いんです。だから負け続けですけど、いつか勝てるように頑張ります。

（取材・文・写真／田中雄二）