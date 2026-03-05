スバルらしさとトヨタらしさ

3月5日、スバルは日常、非日常でも使いやすく、スバルらしい実用SUVと位置付ける新型EV『トレイルシーカー』を発表。その狙いを、開発責任者に聞いた。

【画像】アウトバック後継として登場！新型EV『スバル・トレイルシーカー』 全71枚

トレイルシーカーは、同じスバルのソルテラをベースに開発。従ってトヨタとの協業となる。開発責任者のスバル商品事業本部プロダクトゼネラルマネージャーの井上正彦さんは、「クルマ屋が作ったBEVになりましたね」とトヨタの役員から言われたと明かす。同時に「トヨタbZ4Xツーリングとは乗り味が違います」とも。



3月5日、スバルは新型EV『トレイルシーカー』を発表。 スバル

具体的には、トレーサビリティ、予見性だと説明する。ラインがあって、そこにタイヤ外側を合わせようとドライバーがステアリングを切ってピタッと合わせたら、その角度のままでクルマはちゃんと動く。万が一、そこから限界を超えるのであれば、『超えるよ』というインフォメーションも伝える。

「スバルはドライバーをまず信じる。それがスバルらしさです」

一方トヨタの場合は少し修正舵が必要となるが、それが、軽快感や運転している楽しさにもつながるとともに、『クルマを操作するときはきちんと気をつけよう』というロードインフォメーションを持たせるようにするという違いがある。そしてこれこそが、スバルの走りに共感するユーザーの期待に応えるものだ、と語る。

「雪道でもオンロードでも、より安心と愉しさを極める姿勢。それをEVでも出したかったんです」

キーとなるのはラゲッジルーム容量

井上さんがトレイルシーカーの開発で最も大切にしたことは、スバルらしさをさらに強調するとともに、ソルテラときちんと差別化することだった。

「お客様のニーズに合わせて、ソルテラはより都会的な方向に少しシフトさせましたので、トレイルシーカーはラギットに振りました。それと、ラゲッジ容積とリアモーターでしっかり差別化ができています」（ソルテラAWDのリアモーターは88kw、トレイルシーカーは167kw）



トレイルシーカーで大事にされたひとつは、ラゲッジルーム容量だった。 スバル

特にラゲッジ容量を確保するために、トヨタと議論があった。井上さんはリアのオーバーハングを160mm伸ばしたいと主張したのに対し、トヨタは120mmで良いのではというものだった。

結果として155mmに落ち着いたのだが、その理由を井上さんは「リモアのスーツケースが4つ入る」、「スーツケースふたつと一緒にベビーカーも載せられる」、「大型ドッグゲージを積載できる」など具体的な例を説明する。

「確かに大きさにキリはありませんが、どこまでが使い勝手としてベターなパッケージングかは、アウトバックを始めスバルのワゴンの形に凝縮されているわけです。スバルが初めてBEVでワゴンを作るのであれば、ここは一丁目一番地でしょう」

実はスバル内でも、ソルテラと同じように作るという意見があったという。

「それは確かに楽ですが、それでは差別感もないですし、将来も見込めません。全てを作るのは確かに製造も大変ですから、『少し大きくした後ろをスバルが得意な形にして提案しよう』と、社内とともにトヨタにも認めてもらいました」

『Eアウトバック』で出す気満々だった

最後に、なぜトレイルシーカーを日本にも導入したのか聞いてみたところ、井上さんは、ちょうどアウトバックの終了もあり、その後継として導入したと明かす。

「アメリカでのZEV規制があるので先行して導入しましたが、国内も当然2030年基準などもありますし、BEVがまだ2〜3%という市場状況で、伸ばしていかなければいけない」



ちょうどアウトバックの終了もあり、その後継として導入された。 スバル

実は井上さんは当初、『Eアウトバック』の車名で出す気満々だったという。

「やはりアウトバックという名前は市場に浸透していますから、お客様に説明しやすいんです。ですからアウトバックから乗り換えのお客様が来たら『アウトバックは全て電動化になり、Eアウトバックというんです』と説明すればイメージは伝わります」

だが実際は、『アメリカと同じ名前にしたい』という国内（営業）の意見が通ったとのことだ。井上さんはアウトバックと比較し、トレイルシーカーは全方位で勝っていると胸を張る。

「違いは単にBEVかICEかであり、電動化は世の中の流れですと説明すれば、購入に結びつく方と、いや、まだいいという人もいらっしゃるでしょう。しかし、実際に乗ったお客様が不満に感じることはまずないですから、自信を持ってお勧めします」

単にソルテラをワゴン化したのがトレイルシーカーだと考えるのは、大きな間違いだ。走りの面においてもまったく違い、かなりスポーティな味付けといえる。ソルテラとはしっかりとした差別化が図られているのだ。