¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ3·î5Æü¡ÛÃæ¹ñ¤Ç5Æü³«Ëë¤·¤¿Âè14´üÁ´¹ñ¿ÍÌ±ÂåÉ½Âç²ñ¡ÊÁ´¿ÍÂå¡ËÂè4²ó²ñµÄ¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤¿À¯ÉÜ³èÆ°Êó¹ð¤Ï¡¢²Ê³Øµ»½Ñ¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤È»º¶È¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¹âÅÙ¤ÊÍ»¹ç¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£ËÌµþ¡ÊµþÄÅÑÃ¡áËÌµþ¡¦Å·ÄÅ¡¦²ÏËÌ2»Ô1¾Ê¡Ë¡¢¾å³¤¡ÊÄ¹¹¾¥Ç¥ë¥¿ÃÏ°è¡á¾å³¤¡¦¹¾ÁÉ¡¦Þ¶¹¾¡¦°Âµ«1»Ô3¾Ê¡Ë¡¢äå¹Áß´ÂçÏÑ¶è¡Ê¹Åì¡¦¹á¹Á¡¦¥Þ¥«¥ª¥°¥ì¡¼¥¿¡¼¥Ù¥¤¥¨¥ê¥¢¡Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¹ñºÝ²Ê³Øµ»½Ñ¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¤ò·úÀß¤·¡¢À¤³¦¥ì¥Ù¥ë¤Î²Ê³Øµ»½Ñ¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÁÏ½ÐµòÅÀ¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¡£