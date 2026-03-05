前輪駆動のBEVのみだったラインナップ

3月5日、ステランティス・ジャパンはジープの最小モデルに、『アベンジャー4xeハイブリッド』を追加した。と言ってもこれはスケールの大きな話で、前輪駆動のBEVのみだったラインナップに、AWDシステムと48VのMHEVを備えたモデルが加わったのだ。

車体の核となっているのはおなじみのCMPプラットフォームで、基本的なスタイリングはBEV版に準じている。それでもバンパーをはじめとする細部のデザインは4xe専用となっている他、タイヤもグッドイヤーのベクターオールシーズンが標準装着される。



パワートレインは、車体の前半分はアルファ・ロメオ・ジュニア・イブリダ、フィアット600ハイブリッドなどのきょうだい車と一緒。つまり1.2L直列3気筒ターボにスタータージェネレーター（BSG）を装着。6速DCTギアボックス内にも最高出力21psの駆動モーターを装備している。

そしてきょうだい車と同様、時速30km/h以下かつ低負荷であれば、MHEVであるにもかかわらずEV走行が可能になっている。

前側だけでもBセグメントとしては凝ったシステムといえるが、驚くべきは後側だ。

リアには最高出力29psのモーター（P4）を含むシステムが据えられているのだが、その内部にギア比22.7:1の減速機構が組み込まれており、後軸の最大トルクはなんと2020Nmにも達する。

この数値は、岩場をよじ登るラングラー・ルビコン（副変速機で3万920Nm！）ほどではないが、それでも並みのSUVではありえないスペックだ。

スタイルこそすっきり系の『アベンジャー4xeハイブリッド』だが、中身はジープらしさで満たされているのである。

強い加速を欲した時のみリアが介入

外観と同じく、室内も直線基調のシンプルな意匠でまとめられている。シートは今回4xeハイブリッドに初採用された完全防水の布地と合皮のコンビで、丸洗いが可能だ。

セレクテレインはスポーツ、オート、スノー、サンド&マッドという4つのモードから選べる。



オートの走り出しはモーターのみで、いつの間にかエンジンがフェードインしている。メーターパネル内に示された駆動状況を見る限り、オンロードで普通に走らせればほぼ前輪のみの駆動で、強い加速を欲した時のみサッとリアが介入しAWD状態になる。

一方、サンド&マッドでオフロードを走ると、今度はリアモーターのみで走っている時間が長い。『フルタイムAWD』といったほうが走破性が高そうなイメージがあるが、実際にはオンデマンドで4輪を駆動できるほうが効率が良いという事実を思い知らされる。

一方、ほとんど作動の切り替えを感知させない賢い4xeパワートレインの所作よりもわかりやすいのは、乗り心地の良さや静粛性だった。

それらを支えているのは、対角線のサスペンションが伸びきるような悪路でもミシリともいわない高いボディ剛性だ。このBセグSUVらしからぬ体幹の強さは、プラットフォームが小型車を得意とするヨーロッパ生まれということもあるが、床下にバッテリーを敷き詰めつつ衝突安全規定をクリアしているという成り立ちも関係しているはずだ。

結果的にこれまでにないほど小さく、しかし高級車のような資質を兼ね備えたグローバルなジープが誕生したというわけだ。

激戦区内でキラッと輝くゲームチェンジャー

BEV版のアベンジャーと比べると車重は90kgほど軽く、一方で重心は若干高いはずの4xe。それでもAWDの駆動や前後重量配分の恩恵は随所に感じられる。標準装着のオールシーズンタイヤも、しっとりとした理性的なドライブフィールに貢献しているはずだ。

ジープらしい設計要件の部分としては、アプローチやデパーチャーの角度を含む車体下のクリアランスはもちろんだが、エンジン直下やマフラー下に金属製のアンダーガードが備わっている点が『らしい』と思った。



また、マルチリンクのリアサスを構成する部品にアルミ鋳物やアルミ押し出し材が用いられている点にも驚かされた。出てしまった音や振動を防音材等で後処理するのではなく、そもそも軽くて強い振動が出にくいパーツを、あまり目立たない部分にまで惜しみなく投入しているのだ。

コンパクトSUVは言わずもがなの激戦区。それでもアベンジャー4xeハイブリッドの『入念なジープ化』がわかってくると、ライバル不在にも思えてくる。サイズや価格ではレクサスLBXやフォルクスワーゲンTクロスのAWDモデルになるのだろうが、それらにはあらゆる路面状況をカバーしようという作り込みは見られない。

クオリティは完全に小さな高級車。でもそこはジープなので、究極のマルチパーパスカーというべきだろうか。激戦区内でキラッと輝く、興味深いゲームチェンジャーが現れた。