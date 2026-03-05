ことし11月のアメリカ中間選挙に向け、与野党の候補者を決める予備選挙が始まりました。南部テキサス州では、上院選の民主党候補に「新星」として注目されるジェームズ・タラリコ氏が決まりました。

4年に一度、大統領選挙の合間の年に行われる中間選挙は、連邦議会上院100議席のうち35議席と下院435議席すべてが改選されます。

ことし11月3日に行われるその中間選挙を前にアメリカで3日、与党・共和党と野党・民主党の候補者を決める予備選挙が南部3つの州ではじまりました。

そのうちテキサス州の連邦議会上院選の民主党候補の指名争いで民主党の「新星」として注目されているジェームズ・タラリコ氏が、勝利しました。タラリコ氏は36歳のテキサス州議会の下院議員で、以前は公立の中学校で教師を務めていました。

タラリコ氏は選挙戦で聖書の言葉を引用して市民に語りかけ、「この国の最も大きな分断は左派対右派ではなく、上層対下層だ」などと分断や格差の解消を訴えて支持を広げました。

アメリカメディアによりますと、テキサス州の連邦議会上院選で民主党は1988年を最後に勝利したことがありません。共和党が強いテキサス州で、民主党期待の「新星」が勝利するか、注目されています。