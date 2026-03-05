1000ccクラスの内燃機関に匹敵するトルク性能

東京都は2025年12月19日に、スタイリッシュなデザインを特色とする「白バイ仕様の国産EVバイク」を初披露するセレモニーを開きました。

この活動は、東京都が環境先進都市として進める「ゼロエミッション東京」の実現に向けたものの一環であり、EVバイクの普及に対する関心を高めることを目的とした象徴的な取り組みの一つです。

都は2035年までに、都内で新たに販売される二輪車を100%非ガソリン化するという目標を掲げていますが、12月のセレモニーでは、新型EV白バイのお披露目を通じて、EVバイク普及の目的と都の取り組みが紹介されました。

これまで、マラソンの先導などで使用されてきたEVバイクは海外メーカー製のスクータータイプでしたが、今回公開されたのは国内メーカーであるホンダが手がけたモーターサイクルタイプ（またがる形式の車両）であり、国産のEV白バイとしては国内初登場となります。

公開されたEV白バイのベースとなった車両は、ホンダが2025年9月に欧州で発表した最新電動モデル「WN7」で、600ccクラスの内燃機関と同等の出力を持ち、トルク性能は1000ccクラスの内燃機関に匹敵。現在の白バイ主力機であるガソリン仕様の「CB1300」や新型の「NT1100」と比較して、ストップ&ゴーを繰り返すことが多い白バイの任務において、アイドリングが不要で発進加速に優れる電動モデルは、非常に高い適性を持つ存在と言えます。

車体構造には、通常のバイクで採用されるフレームが存在しない点が大きな特徴で、車体の中心に配置したアルミ製バッテリーケースを骨格の一部とする構造を採用。車体と前方のステアリングを保持するヘッドパイプ、車体の後方を保持するピボットブラケットは、同じく車体中央に配置されたパワーユニットに直接締結されています。

同構造により、軽量化だけでなくレイアウトの自由度が増し、スリムでコンパクトな車体の実現に大きく寄与しました。

さらに、車両の中で大きな比重を占めるバッテリーパックを車体全体の中心に配置することで、マスの集中化を図り、軽快なハンドリングを実現したといいます。

セレモニーには小池百合子都知事と、バイク好きとして知られるタレントのつるの剛士さんが登壇しましたが、実際にEV白バイに跨ったつるのさんは、「僕は1日警察署長とかで（ガソリン車の）白バイに跨ったことがあるんですが、EV白バイはパッと見た感じシルエットがだいぶスマートになった印象ですね。電源も入れてもらいましたが、まったく音もしないですし、なによりカッコいいですし、ちょっとウルトラマン感がありますね。

やっぱりEVのバイクというと、スクータータイプのイメージが強いですが、EV白バイは本当足付きも良いし、取り回しも良さそうなバイクですね。当然、排気ガスもでないので、箱根駅伝のランナーに対しても優しい先導車といえそうですね。今年の駅伝はまだ別の楽しみがふえましたね」と、その印象を説明。

また、小池百合子都知事は、「東京都は脱炭素化の“一刻の猶予もないぞ”という危機感のもと、様々取り組んでおりまして、2050年のゼロエミッションに向けて、様々な分野での挑戦を行っております。そして2035年までに新車の販売で100%非ガソリン化が目標ということでございまして、EVバイクをお買い求めになる際の支援なども行っております」と都の取り組みを説明しました。

さらに、「本日は、そのバイクの脱炭素化に向けたPRとして、国産EV白バイをご用意いただきました。実はこれまでもこのEV白バイというのはマラソン大会の先導などにも使われておりましたが、その全てが実は海外製でございました。今回、東京都の脱炭素化に向けた取り組みにご賛同いただいた日本メーカーが製作した車両が初披露したEV白バイになります。PR用として作られたのが今回お披露目をしているこのバイクでございます。バイクはエコだし便利だし、なにより風を切るのが楽しいです。皆さんも追いかけられないようにしてください」とコメントしています。

このEV白バイは、2026年1月2日から3日にかけて開催された「第102回 東京箱根間往復大学駅伝競走」で、1区と10区の先導車両としてデビューし、3月1日に開催された東京マラソン2026でも先導車を務めています。

現時点でこのEV白バイの本格的な導入計画に関する言及はありませんが、ベース車両となったWN7は欧州で2025年に生産が始まり、2026年初頭には販売店への初回納車が予定されており、日本国内での今後の展開にも期待が高まります。