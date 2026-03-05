ÂçÆâ¥ê¥ª¥ó¡È20ºÐ¤ÎÁÇ´é¡É²£»³Íµ¤È¤Î¸½¾ì¥¨¥Ô¥½¡¼¥ÉÌÀ¤«¤¹¡§¸µ²ÊÁÜ¸¦¤Î¼çÉØ
¸µ²ÊÁÜ¸¦¤ÎÀì¶È¼çÉØ¡¦µÈ²¬»í¿¥¡Ê¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¡Ë¤ò¡Ö»Õ¾¢¡ª¡×¤È¸Æ¤ó¤ÇÊé¤¦¡¢²ÊÁÜ¸¦¤Î¼ã¼ê¸¦µæ°÷¡¦ÁÒÅÄÊâ¿Í¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢AmBitious¤ÎÂçÆâ¥ê¥ª¥ó¤À¡£
ÁÒÅÄÆ±ÍÍ¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤ÈÀª¤¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëÂçÆâ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¸½¾ì¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡ÄÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÂçÆâ¥ê¥ª¥ó±é¤¸¤ëÁÒÅÄ¤¬Îø¡ª¡©¡Ö¸µ²ÊÁÜ¸¦¤Î¼çÉØ¡×
¡½¡½¥É¥é¥Þ¤â¤¤¤è¤¤¤è½ªÈ×¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¡È³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡É¡¢¤½¤Î¤Ò¤È¤³¤È¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Ï¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤ªÌ¾Á°¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¡È¤½¤ó¤Ê¹ë²Ú¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤Ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë¡É¤ÈÁÛÁü¤·¤¿¤À¤±¤Ç¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¸½¾ì¤Ï¾ï¤ËÌÀ¤ë¤¯¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤âÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢°ìÅÙ¤â¤É¤ó¤è¤ê¤·¤¿¶õµ¤¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£²ÊÁÜ¸¦¤ÏËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¿¦¾ì¤Ç¤·¤¿¡£
¤¢¤È¡¢¸½¾ì¤Ç¼«Ê¬¤¬¡ÈºÇÇ¯¾¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ë¤â¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¤É¤Î¸½¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¼«Ê¬¤¬ºÇÇ¯¾¯¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡¢»í¿¥¤ÈÆ»É§¡Ê²£»³Íµ¡Ë¤ÎÂ©»Ò¡¦Î¼²ðÌò¤Îº´Æ£Âç¶õ¤¯¤ó¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤¬ºÇÇ¯¾¯¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£20ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¾¯¤·¤À¤±Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤Ê¬¤Ç¤·¤¿(¾Ð)¡×
¡½¡½ºÇÇ¯¾¯¡¦Âç¶õ¤¯¤ó¤Î°õ¾Ý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÂç¶õ¤¯¤ó¤ÏËÍ¤ÎÌþ¤ä¤·¤Ç¤¹¡£2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¥í¥Ã¥¯²èÌÌ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¤¤(¾Ð)¡£
Âç¶õ¤¯¤ó¤Ï¡¢¤¢¤ä¤È¤ê¤ä¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢Èà¤¬¤¤¤ë¸½¾ì¤Ï¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤«¤é¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤«¤ï¤¤¤¤»Ò¤É¤â¤é¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤ª¼Çµï¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ä¤¤¾®³Ø1Ç¯À¸¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òËº¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹(¾Ð)¡£ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¡ª
¸½¾ì¤Ë¼«Ê¬¤è¤ê¤âÇ¯²¼¤Î»Ò¤¬¤¤¤ë¤Èµ¤¤¬°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤Æ¡¢´Å¤¨¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤·¤Ã¤«¤ê´èÄ¥¤í¤¦¤Èµ¤¹ç¤¬Æþ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó´Å¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
È¬ÅèÃÒ¿Í¤µ¤ó¤ä±óÆ£·û°ì¤µ¤ó¤Ë¡È¤è¤·¤è¤·¡É¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¤µ¤ó¤Ë¤â¡Ø¤Þ¤À¤Þ¤À»Ò¤É¤â¤À¤Í¡Á¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ(¾Ð)¡£
ºòÆü¤Ï¸½¾ì¤Ë¥«¥Õ¥§¥«¡¼¤¬Íè¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬°û¤á¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥á¥í¥ó¥¸¥å¡¼¥¹¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤À¤Þ¤À»Ò¤É¤â¤Ç¤¹(¾Ð)¡×
¡½¡½²ÊÁÜ¸¦¤Î¸¦µæ°÷Ìò¤ò±é¤¸¤¿´¶ÁÛ¤Ï¡©
¡ÖÁÒÅÄ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê²ÊÁÜ¸¦¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤âÍí¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÌò¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¡£ÁÒÅÄ¤Ï24ºÐ¤Ê¤Î¤Ç¡¢²ÊÁÜ¸¦¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¼ã¤¤ÉôÎà¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼ã¼Ô¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÅª¤Ë¤Ï¥Ñ¡¼¥Þ¤ò¤¢¤Æ¤Æ¡Ä¡Ä¥á¥¬¥Í¤ä»ØÎØ¡¢»þ·×¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤Î¾®Æ»¶ñ¤Ï¡¢Ìò¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¤¿¤á¤Ë¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤·¤¿¡£¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥®¥ã¥Ã¥×¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç»ØÎØ¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·è¤·¤Æ¥Á¥ã¥é¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È»Å»ö¤Î¤Ç¤¤ëÍ¥½¨¤Ê¡È²ÊÁÜ¸¦¤ÎÃË¡É¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿(¾Ð)
Âè7ÏÃ¡Ê2·î27ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÁÒÅÄ¤ÎÎø°¦¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Â¤ÏÂæËÜ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤Þ¤Ç¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÁÒÅÄ¤Ë¤³¤ó¤ÊÅ¸³«¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤Ä¤Ä¡¢¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤µ¤ì¤ë²ó¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Îø°¦´·¤ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÁÒÅÄ¤Ë¤â¤Î¤¹¤´¤¯¶¦´¶¤Ç¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£
Îø¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½é¤Î°ìÊâ¤¬Æñ¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¼ã¤¤»þ¤Ë·Ð¸³¤·¤¬¤Á¤ÊÉôÊ¬¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤êÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½ÀèÇÚ¡¦²£»³Íµ¤µ¤ó¤È¤Î¶¦±é¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡ÖËÍ¤¬½é¤á¤ÆSUPER EIGHT¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¤ËÉÕ¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»þ¡¢MC¤ÇAmBitious¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ÇËÍ¤¬¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò¤·¤¿¤é¡¢²£»³¤¯¤ó¤¬¡Ø¤â¤Ã¤È¥é¥¤¥ª¥ó¤Ã¤Ý¤¯¡Ê¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò¡Ë¤·¤¿¤é¡©¡Ù¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤³¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬º£¤Î¼«¸Ê¾Ò²ð¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤â¡¢²£»³¤¯¤ó¤Ë¤½¤Î¼«¸Ê¾Ò²ð¤Ç°§»¢¤ò¤·¤¿¤é¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤µ¤¹¤¬¤Ë¡¢Â¾¤Î¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¤ä¤ëÍ¦µ¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹(¾Ð)¡£
²£»³¤¯¤ó¤È½é¤á¤Æ¶¦±é¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢ËÍ¡¢Ä¹¥¼¥ê¥Õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Îý½¬¤Ç²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¡È²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤ä¤í!?¡É¤È¡¢°ì½ÖÆ¬¤¬º®Íð¤·¤ÆµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â²£»³¤¯¤ó¤ä¼þ¤ê¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ø¤è¤¯¡¢¤½¤ó¤ÊÀìÌçÅª¤Ê¥ï¡¼¥É¤¬¤¢¤ëÄ¹¤¤¥»¥ê¥Õ¤ò¸À¤¨¤ë¤Ê¤¡¡Á¡Ù¤ÈÎå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡Ä¡ÄËÜÅö¤ËÍ¥¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤¢¤ÈÂè5ÏÃ¤Ç¡¢ÁÒÅÄ¤¬¼«Ê¬¤Î¿ÈÄ¹¤ò¡Ø181Ñ¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÂçÆâ¤Î¿ÈÄ¹¡Ë¡Ù¤È¸À¤¦¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò¸À¤Ã¤¿¸å¡¢²£»³¤¯¤ó¤¬¡Ø¤½¤ó¤Ê¤Ë¿¤Ó¤¿¤ó¡ª¡©¡Ù¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¼Â¤Ï¡¢Âè5ÏÃ¤ò»£±Æ¤·¤¿»þ¤è¤ê¤Þ¤¿¿ÈÄ¹¤¬¿¤Ó¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤Ï182Ñ¤Ç¤¹(¾Ð)¡×
¡½¡½²£»³¤µ¤ó¤«¤é¡¢²¿¤«¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡ÖËÍ¤¬´¨¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¡¢¡Ø¥«¥¤¥íÅ½¤ê¤ä¡Á¡Ù¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì°Ê¹ß¡¢¥«¥¤¥í¤ò6¤ÄÅ½¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£
¤¤¤Ä¤É¤³¤Ç²ñ¤Ã¤Æ¤â¤º¤Ã¤È²£»³¤¯¤ó¤Ç¡¢Í¥¤·¤¯¤ÆÍê¤â¤·¤¤ÀèÇÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¼Çµï¤ËÆþ¤ë¤È¡¢Ê·°Ïµ¤¤¬¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤Î°ã¤¤¤¬Ê¬¤«¤ë¤Û¤É¡£ËÍ¤âÌò¤ËÆþ¤ê¤³¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¦2¿Í¤Î´¶¤¸¤¬ÉÔ»×µÄ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÌÌÇò¤¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÚÂçÆâ¥ê¥ª¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
2005Ç¯4·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢Æâ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¡ÖAmBitious¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£
¡ÖÇ¯²¼Èà»á2¡×¡Ê2024Ç¯/Ä«ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ë½Ð±é¡£AmBitious¤È¤·¤Æ¡Önews¤ª¤«¤¨¤ê¡×¡Ê³Ö½µ¶âÍËÆü¥ì¥®¥å¥é¡¼¡¿Ä«ÆüÊüÁ÷¡Ë¡¢¡Ö¥É¥Ç¥¹¥«¡ª¡×¡Ê²ÐÍËÆü¥ì¥®¥å¥é¡¼¡¿¥á¡Á¥Æ¥ì¡Ë¤Ë½Ð±éÃæ¡£
2025Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¡ÖAmBitious¡×¤È¤·¤Æ¡¢Ã±ÆÈ¤ÇÁ´¹ñ¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¡£¡ÖÂçºå¾¾ÃÝºÂ¤µ¤è¤Ê¤é¸ø±é epilogue ¡Á¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¾¾ÃÝºÂ¡Á¡×¡Ê¡Á3·î19Æü¡Ë¤Ë¤â½Ð±é¡£
¡ÊÊ¸¡¿Éú¸«¹á¿¥¡Ë
¡ÚÂè8ÏÃ¡Û
½¤°ì¡Ê¸Í¼¡½Å¹¬¡Ë¤¬7Ç¯Á°¤Î»¦¿Í»ö·ï¤ÎÑÍºá¤òµ¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÃÎ¤Ã¤¿»í¿¥¡Ê¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¡Ë¤Ï¡¢½¤°ì¤Î¸µ¾å»Ê¤À¤Ã¤¿½êÄ¹¤Î¾®Âô¡Ê±óÆ£·û°ì¡Ë¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤¬¡¢²¿¤âÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤º¡¢µÕ¤Ë²ÊÁÜ¸¦¤Ø¤ÎÉü¿¦¤ò´«¤á¤é¤ì¤ë¡£¡ÖºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¤È¤¤¤¦¾®Âô¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢»í¿¥¤Î¿´¤ÏÍÉ¤ì¤Æ¡½¡½¡£¾®Âô¤ÎÈ¿±þ¤ËÆ»É§¡Ê²£»³Íµ¡Ë¤Ï¡¢²¿¤«±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Èµ¿¤¦¤¬¡Ä¡£
¾®Âô¤ÏÅ¨¤«Ì£Êý¤«¡© ¿¿Áê²òÌÀ¤Ë¸þ¤±¡¢Ì©¤«¤ËÄ´¤Ù¤ë»í¿¥¤ÈÆ»É§¤Ï¤¢¤ë²¾Àâ¤«¤é¶Ã¤¯¤Ù¤¿¿Áê¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¡£
