「自分で出荷されるいちご」と題された、いちごの着ぐるみを着た1歳の女の子の双子ちゃんが、いちご狩りを楽しむ様子を映した動画がInstagramで話題です。小さな”いちごちゃん”がふたり、いちご畑をテクテクと歩く姿に「きゃーーー♡可愛すぎます！」「これはもう、即完売ですよね…」と、多くの反響が寄せられました。



【動画】いちご畑に現れた双子ちゃん

おそろいのいちごの着ぐるみを着て、いちご狩りにやってきた双子ちゃん。まだまだ小さな双子ちゃんは、いちごと同じくらいの高さでいちご畑を歩いていると…まさに『出荷されるいちご』のよう。



テクテクといちご畑を歩いたり、たまに転んでしまったり、座って休憩をしたりと自由に過ごすいちご姿の双子ちゃんが映し出されます。そんな姿に「実はこのいちご、本日発送のいちごです。自走なので送料無料です」と、ママがユーモアあふれるテロップを添えて笑いを誘います。



そして、いちごの着ぐるみを着たまま、いちごを食べる双子ちゃんの姿に「2パックセットです」と動画は続きます。「糖度は高めですが、自己主張も強めです」とテロップが添えられる、元気いっぱいないちご姿の双子ちゃん。



「でもすみません、2パック限定のため、完売しました」「いちごの成長見守ってね」とママのテロップとともにいちご狩りを楽しむ双子ちゃんの姿が映し出されました。



そして、『おまけ』と動画は続き、一列に並んでふたりでいちごを指差しながら歩く双子ちゃんの姿が…！「仲間のいちごの検品は厳しめです」とテロップが添えられ、ふたりの微笑ましい姿で動画は締められました。



動画を撮影したママ（＠can_twins_）に話を聞きました。1歳の双子ちゃんと、7歳の長女ちゃんの子育てをされています。



ーーいちごの着ぐるみを着てのいちご狩り、ご家族や周りの反応は？



「私たち、お姉ちゃんも含めて『かわいいー！！！』しかでませんでした♡そして周りのお客さんにも、たくさん『かわいい〜いちごが歩いてる！』などの反応をいただきました！」



ーー着ぐるみを選んで購入しているのは、ママですか？



「はい。いちご狩りに行くと決まった日に、いちごのコスプレを購入しました（笑）」



ーー他にも、様々な着ぐるみを着ている双子ちゃん！着ぐるみを選ぶポイントは？



「夜な夜なネットサーフィンして、可愛いと思う物があれば購入してしまっています…！ポイントは、『今しか着てくれないな！着られないな！』と思う物を選ぶことが多いです」



ーー双子ちゃんの育児を振り返ってみて、いかがでしょうか？



「11月25日、『いいふたごの日』に生まれてきてくれたふたり。名前の通り、本当に毎日『いい双子だなぁ』と思わせてくれる存在です！この1年2カ月は、とにかくあっという間でした。正直バタバタで、記憶が飛んでいる日もあります（笑）。でも、同時に泣いて同時に笑って、顔を見合わせて笑う姿を見るたびに疲れも吹き飛びます！



3姉妹になってからの毎日はさらににぎやかで、姉として長女が関わる姿にも成長を感じています。大変さは確かにありますが、それ以上に笑顔の多い1年2カ月でした。これからも3姉妹それぞれのペースで成長していく姿を、楽しみにしています」



自分で出荷されていく、可愛らしいいちご姿の双子ちゃんに多くのコメントが寄せられました。



「これは！予約販売希望です♡練乳いらないほどの甘さですね！」

「かーわーいーいー♡成長後のイチゴちゃんは何に変身するのかな？楽しみです」

「一生見守らせていただきまーす！！相変わらずかわいいー♡」

「可愛いいちごちゃんたち！完売しちゃったんだ……。欲しかったです♡」

「これはもう、即完売ですよね！！かわいすぎぃぃぃ♡私も予約したいぃぃ！フードのうしろをキュッてしていて、ちゃんとかわいいお顔が見えてるのがさすがです♡」



Instagram（＠can_twins_）では、とても仲良しな双子ちゃんの、可愛らしい着ぐるみ姿や楽しい日常を見ることができます。



（まいどなニュース／ラジオ関西・ANNA）