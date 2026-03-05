【本音レビュー】3COINSの「CARスリム引っ掛けゴミ箱」で車内がスッキリ？狭い場所でも大活躍
車内のゴミって、気が付くといつの間にか溜まっていませんか？ 特に子どもと一緒のドライブでは、ティッシュやお菓子の袋など想定以上にゴミが増えやすいもの。
そこで今回は、3COINSで注目のカー用品「CARスリム引っ掛けゴミ箱」を実際に車で使ってみて感じた使い勝手や、気になる点を詳しくチェックしました。
車内の隙間にスッキリ収まるスリム設計
「CARスリム引っ掛けゴミ箱」は、高さ約14cm×幅約16cm×奥行き約8cmと、その名の通り車内の限られたスペースにも収まるスリムなサイズ感です。シート横などに引っ掛けて使えるので、置き場所に困りません。
実際に車のシートに設置してみました。取り付けはとても簡単で、付属パーツを背面に差し込み、シート部分に引っ掛けるだけ。素材は軽く、必要に応じて取り外しやすいのもポイントです。車内のちょっとしたスペースにさっと設置できるので、ゴミ箱があるだけで片付けの負担が減ります。
プッシュ式で中が見えないのも◎置いた状態でも使える
「PUSH」と書かれた蓋を押すと、自動的に跳ね返るプッシュ式仕様で中身が見えないのもうれしいポイント。ジュニアシートに乗った状態の未就学児の子どもでも、一人で簡単にゴミが捨てられました。
運転席と助手席の間に直置きしても、写真の通り難なく収まります。幅の広いゴミ箱だと、運転席や助手席から移動する際に「ちょっと邪魔だな」と感じる場合もありますが、このサイズ感であれば移動時も気になりませんでした。
溜まったゴミ捨て手入れもラク！
ゴミを捨てる際は、写真のように蓋をガバッと開けばOK。「CARスリム引っ掛けゴミ箱」の素材は汚れが付きにくいABS樹脂ですが、水洗いもできるのでお手入れがしやすい点も優秀です。
気になる点もチェック
使ってみて気になった点としては、長時間のドライブで大量にゴミが出る場合には、こまめにゴミを捨てる必要があると感じました。
ティッシュやお菓子の小袋などは問題ありませんが、家族が多く車内で飲食をする回数が極端に多い場合などは、正直コンパクト過ぎるかもしれません。ただし、日常使いや短時間のドライブの場合は許容範囲だと思います。
さりげなく使える車内ゴミ対策アイテム
3COINSの「CARスリム引っ掛けゴミ箱」は、車移動の中で出る小さなゴミを無理なく管理したいママに向いていると思いました。省スペースで設置でき、使いたいときにすぐ手が届く点も日常使いしやすいポイントです。
価格も税込330円とお財布に優しいので、車内をスッキリ保ちたいけれど、大きなゴミ箱は置きたくないというママは、手軽に取り入れやすいアイテムではないでしょうか？
撮影、文・編集部