沸騰する金相場「10万円記念硬貨」衝撃の査定額！マダムが18金ネックレスを手放す意外な理由
3月1日（日）に放送した、日曜プラチナアワー「質屋＆買取店にカメラを設置！それなんで売っちゃうの？」。
質屋＆買取店で“売るもの”を通じて人間模様を覗き見！ ワケあり貴金属やブランド品を手放す驚きの理由、あのバッグ＆高騰中の金に衝撃査定！ 大型買取店＆質屋、さらには出張査定にカメラが密着した。
「テレ東プラス」では、放送内容の一部を紹介する。
【動画】沸騰する金相場「10万円記念硬貨」衝撃の査定額！マダムが18金ネックレスを手放す意外な理由
近年激増する買取店。大手買取店だけで2万店舗以上、市場規模は3.5兆円に上るという。
リユース業界トップクラスの店舗数を誇る「買取大吉」（全国に1700店舗以上 フランチャイズ店舗を含む ※2026年2月現在）。今回番組は、東京と大阪にある「買取大吉」の店舗に定点カメラを設置。まずは「銀座中央通り店」を覗き見！
来店したのはセレブな仲良しマダム2人組で、取り出したのは、数年前に買った金のネックレス2点。「なぜ売るのか？」その理由を聞くと、「テレビショッピングで買ったが、現物が届くと色合いがイメージと違い、着ける気がなくなった」と話す。さらに「金の値段が上がったから、いい値段がつくんじゃない？」と期待に胸を膨らませるマダム。
右肩上がりの金相場は、過去10年で5倍以上に！
早速ネックレス2点を、査定士歴6年・松本和也さんが査定する。まずは、純度の刻印を確認。「偽造品を疑っているわけじゃなく、中には刻印が粗いものもあるので」（松本さん）。
24金が最高品質。99.99％以上が純金で、数字が下がると金の価値も下がる。
刻印を確認した松本さんは、試金石法（石と硝酸で金が本物かどうかを判別）で金が本物かどうかを判別。
本物の金と分かったところで重さを計測し、その日の取引レートと照らし合わせて査定額を算出する。果たして、気になる査定結果は……？
18金のネックレス2つで、20万3000円！（※撮影当時の買取金額） マダムは「どうせ使わないから…」と話し、買取が成立した。
続いて、「上野店」を覗き見！ 来店したのは70代の男性で、ビニール袋からおもむろに取り出したのは、「大阪万博記念硬貨」（1970年開催）や「青函トンネル開通記念硬貨」など、計9点。中には「天皇陛下御在位60年記念硬貨」（10万円 ※純金）も！
これらは引越ししたときに出てきたそうで、男性は「金が上がってるっていうから、タイミング的にもいいかなと思って」と、売る理由を教えてくれた。
普通に通貨の価値を計算すると、9枚の硬貨で合計11万8000円。男性は「（金の記念硬貨は）高額買い取りになるのでは？」と期待を寄せる。
希望金額は100万円だが、松本さんがはじき出した衝撃の買取額とは……？
続きはぜひTVerで！
マダムが持ち込んだ18金ネックレス 驚きの査定額
純金の10万円記念硬貨 驚きの査定額！
