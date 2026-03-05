【ヤバ！お嬢サマ義母サクラコ】孫の入学式当日！新しい着物で私の晴れ舞台＜第13話＞#4コマ母道場
世の中には、「話が通じない人」が少なからず存在します。相手の言葉を聞くつもりがないのか、聞こえているのに無視しているのか、それとも内容を理解できていないのか……。そんな相手と向き合うのは、一苦労ですよね。今回は、そんな「話の通じない人」に振り回されてしまった家族のお話です。
第13話 孫の入学式【義母の気持ち】
【編集部コメント】
お義母さんの脳内が謎すぎます。「電話がない」＝「来ても大丈夫」って……どうしてそうなるのでしょう。本当に連絡はなかったんですか？ そもそも入学式の主役はピカピカの1年生たちです。保護者だってわが子の写真や動画を撮るので精一杯、誰もどこかのおばあちゃんの着物になんて注目しないんです。世界は自分が中心に回っていると思っているかのようなお義母さん。これでよく今まで大きなトラブルなく過ごせてきたものです。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
第13話 孫の入学式【義母の気持ち】
【編集部コメント】
お義母さんの脳内が謎すぎます。「電話がない」＝「来ても大丈夫」って……どうしてそうなるのでしょう。本当に連絡はなかったんですか？ そもそも入学式の主役はピカピカの1年生たちです。保護者だってわが子の写真や動画を撮るので精一杯、誰もどこかのおばあちゃんの着物になんて注目しないんです。世界は自分が中心に回っていると思っているかのようなお義母さん。これでよく今まで大きなトラブルなく過ごせてきたものです。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子