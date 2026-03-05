去年１２月、上山市の自宅で強盗事件が起きたかのように噓をつき警察の業務を妨害したとして、逮捕された女の身柄がきょう、山形地方検察庁に移されました。

【画像】事件現場とされていた場所

警察では女による単独での犯行とみて調べを進めています。

きょう送検されたのは、きのう、偽計業務妨害の疑いで逮捕された上山市高野の無職の女（２４）です。

女は、去年１２月１日、家族を通して強盗事件が起きたとウソの通報をし、警察に必要のない捜査をさせるなど業務を妨害した疑いがもたれています。

当時、女は警察に対し自宅に１人でいた時に家の中で物音がしたため確かめに行ったところ、泥棒から殴られ、現金が入った財布を奪われたなどと話していました。

■供述内容に不審な点が...

しかし、警察が捜査を進める中で、盗まれたとされる財布が自宅で見つかったほか、女の供述内容に不審な点があり、事件そのものがウソであることがわかったということです。

警察は捜査に支障があるとして女の認否を明らかにしていません。

警察は、女による単独での犯行とみて、いきさつなども含め詳しく調べを進めています。