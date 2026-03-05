きょうは広く晴れて北風の冷たい一日になるでしょう。

【写真を見る】東海地方は花粉“大量飛散” 洗濯物は払ってから取り込みを きょうは青空広がるも北風冷たい一日に 愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報（3/5 昼）

正午前の名古屋市内は、雲はなく、すっきりとした青空が広がっています。気温は12.7℃で、朝から風が強まっています。

きょうは午後も広く晴れるでしょう。きのうほどの強さではないものの、夜までは北寄りの強い風が続く見込みです。



最高気温は平野部で15℃くらいになるでしょう。夜は北風で空気が冷たく感じられそうです。

花粉情報・週間予報

【花粉情報】

スギ花粉のピークが続いていて、きょうも各地で非常に多く飛ぶでしょう。洗濯物はしっかりと花粉を払ってから取り込みましょう。

【週間予報】

あす金曜日の夜からあさって土曜日の朝にかけては、広く雨が降るでしょう。土曜日は雨の後、晴れて風が強まる予想です。週末はおおむね晴れるものの、花粉が多く飛ぶでしょう。



来週以降も、しばらくは晴れる日が続きそうです。