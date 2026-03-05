体重移動が少なくなった竹田麗央の新スイング 真似をしたいポイント&真似をすると危険なポイントを解説
今季の米女子ツアー第三戦「HSBC女子世界選手権」でトップ10に入った竹田麗央。フェードボールが武器の彼女のスイングをプロコーチの南秀樹が分析。アマチュアが参考にしたいポイントも教えてもらった。
【連続写真で比較】昨年より軸回転が強くなり、体重移動が減った竹田麗央のドライバースイング
◇ ◇ ◇昨年までは、いい意味で柔軟に体を動かし、左右に体を揺さぶって打つ印象がありましたが、現在はその左右の動きが小さくなっています。そのせいか、以前にも増してどっしりとしたスイングになったように感じます。それでいてインパクト付近では、わずかですが腰の位置が左へ。より強くボールを押し込んでいますね。飛距離アップはもちろん、アイアンではラインが出しやすいスイングです。左右の動きが減ったことで、切り返しでは手元の引き付けが強くなっているのはミート率が向上する要素。また、インパクト付近では右サイドが下がるタイプですが、その度合いが減り、体の傾きも少なくなっています。入射角が安定し、タテ距離が合わせやすくなっていることが考えられます。竹田さんのように体重移動を抑えることはスイングの安定につながります。一方で、バックスイングで左体重、ダウンスイング以降は右体重になるギッコンバッタンになりやすいといったデメリットもあります。注意したいのは頭の傾きです。ギッコンバッタンになる方の多くが、バックスイングで頭が左に傾きますが、原因は左目でボールを見ていることが挙げられます。対策は、右目で右側からボールを見ること。こうすると頭の傾きが抑えられ左体重になりにくいです。ダウンスイングでは、クラブをリリースすることが必要となります。リリースができなければ右サイドが下がりクラブが寝てしまいます。右肩の高さをキープしつつ、右ヒジから先を解くように、インパクトに向かって右腕を伸ばすイメージを持ってください。竹田さんのスイングを見るとダウンスイングで右サイドが下がり、右ヒジが曲がったままインパクトを迎えていますが、このスイングはトッププロだからできるもの。この点から真似をしようとすると危険なので、まずは右腕を伸ばしてボールをつかまえることを覚えてください。■竹田麗央たけだ・りお／2003年生まれ、熊本県出身。24年「KKT杯バンテリンレディス」で初優勝を挙げると、勢いそのままに年間8勝。山下美夢有を抑えて年間女王に輝いた。25年から米女子ツアーを主戦場に移し、「ブルーベイLPGA」で米ツアー2勝目を挙げている。ヤマエグループHD所属。■解説：南秀樹プロゴルファーである父の影響でゴルフを始め、高校卒業後にティーチングプロ資格を取得。クラブを使うことを主とする指導法が高い評価を得ている。幼少期から鈴木愛を指導するなど、ツアーで活躍する数多くのプロをサポートしている。（株）ボディスプラウト所属。◇ ◇ ◇●岩井千怜のスイングを分析！ 関連記事「岩井千怜の新スイングは、よりフラットな軌道に進化！ 左肩をダウンでストンと落とすのが真似るコツ」で詳細が分かります。
