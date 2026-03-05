コブラ『3DプリンテッドMB / X』アイアン、3月14日デビュー
プーマジャパンから、コブラの新作アナウンス。「COBRA PUMA GOLFから3Dプリント技術を駆使した『3DプリンテッドMB』アイアンと『3DプリンテッドX』アイアンが登場。内部ラティス構造により剛性を保ちながら軽量化を実現し、創出された余剰重量を再配分することで高いMOIと低重心化を達成しました」と、同社広報。
【画像】7番アイアンの顔つきを、等倍で並べて比較
今回も、同社得意の「ラティス構造（格子状の内部構造）」をヘッド内部に採用。従来の鋳造や鍛造では、ヘッド内部をこれほど複雑に肉抜きすることは不可能だったが、フル3Dプリントによるワンピース構造を採用することで、ヘッドの剛性を維持したまま大幅な軽量化に成功。
そこで生まれた「余剰重量」をトウ・ヒールや低重心化のために再配分し、「見た目はシャープなブレードなのに、中身は超ハイテクな高MOIアイアン」という、ゴルファーの理想を形にした。 PGAツアーで選手のマックス・ホーマが『3DプリンテッドMB』を使用。HSの速いプロは特にアイアンの打感や操作性の変化を嫌って変更には慎重だが、ホーマはこの構造特有の「ボールがフェースに乗るような押し込み感」と、内部構造による振動吸収性能を高く評価。ステンレス製でありながら、軟鉄鍛造に近い柔らかな打感を実現しているとか。
ラインナップは2種類で、『3DプリンテッドMB』（7Iロフト：34°）は、ツアーブレードの操作性と打感を維持しつつ、ミスへの強さを極限まで高めたモデル。「MBは難しい」という常識を覆し、ハンデ10前後でも十分に使いこなせるという。かたや、『X』（7Iロフト：29°）は、より高い弾道と飛距離、そして圧倒的な安定感を求める層向け。 税込価格は、5I〜PWの6本セットの『MB』が『Dynamic Gold MID115』装着で376,200円。『X』は、6I〜PWの5本セット『N.S.PRO 950GH neo』装着で313,500円。いずれも、単品62,700円で、スーパースポーツゼビオやヴィクトリアゴルフ、ゴルフパートナーの他、PGA TOUR SUPERSTOREやつるやの取扱店で販売される。
