JAバンク新潟は、定期貯金に預け入れられた金額の一部を小児がん患者を支援する団体に寄付しました。



JAバンク新潟が2022年に始めた『小児がんの子どもによりそう定期貯金』は、預け入れ金額の0.1%を小児がん患者の社会での自立を支援するNPO法人『ハートリンクワーキングプロジェクト』に寄付しています。今回は約67万円を寄付しました。



■ハートリンクワーキングプロジェクト 林三枝副理事長

「小児がん経験者の支援事業が安心して運営していけるシステムにさせていただいています。このような寄付が本当にありがたいと思っております。」



寄せられたお金は、小児がん経験者の就労支援などに役立てられます。『小児がんの子どもによりそう定期貯金』の新年度の受付は、4月1日から始まります。