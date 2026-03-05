コブラ『3DP TOUR』＆『MIM』パター、こだわりの製法による2機種が4月4日デビュー
プーマジャパンから、コブラの新作パターのアナウンス。「COBRA PUMA GOLFから3Dプリント構造とMIM製法を採用した『3DP TOUR』と『MIM』パターを発売。高MOI設計とDescending Loft Technologyにより、一貫した打ち出しと安定した順回転を実現します」と、同社広報。
【画像】こちらがソフトなインサートの『MIM』シリーズ
まず、『3DP TOUR』シリーズは、3Dプリント技術によって成形されたナイロンカートリッジをヘッド内部に配置。従来の製法では不可能だった複雑な中空構造を実現したことで、ヘッド上部の軽量化と下部への最適な重量配分を両立した。結果、ストローク中のヘッドのねじれを抑制し、ツアーレベルの操作性と安定感を提供するという。
一方、金属射出成形技術を用いた『MIM』シリーズは、ヘッド全体の密度と成形精度の高さが大きな特徴。個体差を極限まで抑えて一貫した性能を発揮し、柔らかなPebaxインサートでソフトな打感を好む人向け。MOIも最大化されており、ミスヒットの強さと心地よい打感を両立した。 両シリーズともに、多様なストロークタイプや好みの形状に合わせて選べる下記の9つずつのラインナップを展開。末尾に数字の付くモデルは、開閉度の目安であるトウハング（重心角）を表している。 【商品概要】 ■3DP TOUR パター（税込49,500円）AGERA COUNTERBALANCE／AGERA RS COUNTERBALANCE／SUPERNOVA COUNTERBALANCE／AGERA／AGERA RS／AGERA RS-30／SUPERNOVA／SUPERNOVA-30／GRANDSPORT-35 ■MIM パター（税込38,500円）SPORT-40／SPORT-60／WIDESPORT／BLAZER／CAMINO／STINGRAY／STINGRAY-20／NOVA／NOVA-30
<ゴルフ情報ALBA.Net>
コブラ『3DP TOUR』＆『MIM』パター、こだわりの製法による2機種が4月4日デビュー
