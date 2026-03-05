桃井かおり、野菜たっぷりで“ほぼサラダ”な手作り冷やし中華を披露「彩りが素晴らしすぎ」「お皿も素敵ですね〜」
米・ロサンゼルスに生活拠点を置く俳優の桃井かおりが5日までに、自身のインスタグラムを更新。「冷やし中華がLAではもう売ってる」と季節を先取りした手作りランチを披露した。
【写真】「彩りが素晴らしすぎ」「お皿も素敵ですね〜」野菜たっぷりで“ほぼサラダ”な桃井かおりの手作り冷やし中華
桃井は「ほぼサラダ」と称し、サラダ菜を“座布団”のように敷き詰め、ブロッコリー、さやえんどう、炒り卵、トマトをぜいたくに盛り付けたひと皿を投稿。しかし、肝心のメイン具材に異変があったようで、「oh！蒸し鶏入れるの忘れた、、最近一番大事な物を忘れる」とうっかりミスを告白した。
さらに、「一番好きなものから食べる事にした今年からの我らの誓い叶わず」と、大好物の蒸し鶏を入れ忘れたことで、新年の誓いが早くも崩れたことをユーモアたっぷりに綴っている。
コメント欄には「彩りが素晴らしすぎ」「お皿も素敵ですね〜」「春らしい」「綺麗」「カラフル華やか」などの声が寄せられている。
