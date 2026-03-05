桃井かおり、野菜たっぷりで“ほぼサラダ”な手作り冷やし中華を披露「彩りが素晴らしすぎ」「お皿も素敵ですね〜」

桃井かおり、野菜たっぷりで“ほぼサラダ”な手作り冷やし中華を披露「彩りが素晴らしすぎ」「お皿も素敵ですね〜」