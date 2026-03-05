神田うの、夫と“カルティエ”デート楽しむ2ショット「沢山の気付きを頂けた素敵なお時間」
タレントの神田うの（50）が4日、自身のインスタグラムを更新。夫との“デート”でディナーを楽しむ様子を披露した。
【動画】夫との2ショットも！夫婦で“カルティエ”デートを楽しんだ神田うの
「パパ（主人）とおデート」とつづり、優美なドレスコードで出かける自身を動画でアップ。夫とカルティエのガラディナーを楽しんだようで、「それにしても『音楽』って人の人生に入り込み、それを促し、心を揺さぶる『芸術』ですね。沢山の気付きを頂けた素敵なお時間でした Thank you @cartier」と感激しながら、感謝をつづった。
動画では夫と顔を寄せた2ショットなども披露しており、夫婦仲むつまじい様子が伝わってくる。
神田は2007年10月、レジャー産業グループ社長の西村拓郎氏と結婚。11年10月に長女を出産した。
