¡Ú£Á£Å£×¡Û¸µ¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Õ¥£¥ó¥ì¡¼¤¬ÅÅ·âÅÐ¾ì¡¡¥²¥¤¥Ö¡õ¥³¥Ê¡¼¥º¤È£Á£Å£×¤ËÀµ¼°²ÃÆþ
¡¡ÊÆ¹ñ¡¦£Á£Å£×¤Î¡Ö£Á£Å£×¡¡£Ä£Ù£Î£Á£Í£É£Ô£Å¡×¤¬£´Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£µÆü¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ç¡Ö¥Ð¥ì¥Ã¥È¥¯¥é¥Ö¡¦¥¦¥©¡¼¡¦¥É¥Ã¥°¥¹¡Ê£×£Ä¡Ë¡×¤Î¸µ¥ê¡¼¥À¡¼¤À¤Ã¤¿¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Õ¥£¥ó¥ì¡¼¡Ê£³£²¡Ë¤¬ÅÅ·âÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï£×£Ä¤Ç¥Õ¥£¥ó¥ì¡¼¤È¶¦Æ®¤·¡¢£Á£Å£×¥Þ¥Ã¥È¤ËÄê´ü»²Àï¤·¤Æ¤¤¤¿¥²¥¤¥Ö¡¦¥¥Ã¥É¤È¥¯¥é¡¼¥¯¡¦¥³¥Ê¡¼¥º¤¬½Ð¾ì¡£¥À¡¼¥Ó¡¼¡¦¥¢¥ê¥ó¡õ¥ª¥ì¥ó¥¸¡¦¥¥ã¥·¥Ç¥£¤È¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ç·ãÆÍ¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¥¥ã¥·¥Ç¥£¤Î¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ñ¥ó¥Á¤Ç¥³¥Ê¡¼¥º¤¬¥Õ¥©¡¼¥ëÉé¤±¡£¤·¤«¤·Ä¾¸å¤Î¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¤Ï¾×·â¤ÎÅ¸³«¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£²¿¤È¥¥ã¥·¥Ç¥£¤ÎÇØ¸å¤«¤é¥Õ¥£¥ó¥ì¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢ÂåÌ¾»ì¤Î¥·¥ì¥¤¥ê¡Ê¤³¤óËÀ¡Ë¤Ç°ì·â¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¥²¥¤¥Ö¡¢¥³¥Ê¡¼¥º¤Ë±©¸ò¤¤¹Ê¤á¤Ë¤µ¤»¤Æ¤«¤é¡¢¥À¡¼¥Ó¡¼¤â¥·¥ì¥¤¥ê¤Ç²¥ÂÇ¤·£Ë£Ï¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡£×£Ã£×¡¢£×£×£Å¤Ç³èÌö¤·¤¿¥Ç¥¤¥Ö¡¦¥Õ¥£¥ó¥ì¡¼¤òÉã¤Ë»ý¤Ä¥Õ¥£¥ó¥ì¡¼¤Ï¡¢£²£°£±£µÇ¯£¶·î¤Ë¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ËÆþÃÄ¤·¡¢¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¤¿¡£¤·¤«¤·º£Ç¯¤Î£²·î£±£±ÆüÂçºåÂç²ñ¤Î»î¹ç¸å¤Ë¿·ÆüËÜ¥Þ¥Ã¥È¤«¤éÎ¥Ã¦¤ò¼¨º¶¤·¡¢£²·î£²£·Æü¡ÊÆ±£²£¸Æü¡Ë¤ÎÊÆ¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼Âç²ñ¤¬ºÇ¸å¤Î½Ð¾ì¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤ÏÊÆ£×£×£Å¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Õ¥£¥ó¥ì¡¼¤ÎÁªÂò¤ÏÌÁÍ§¤¿¤Á¤¬Ë½¤ì¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿£Á£Å£×¤Î¥Þ¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¡£¥È¥Ë¡¼¡¦¥«¡¼¥ó¼ÒÄ¹¤Ï£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¥Õ¥£¥ó¥ì¡¼¡¢¥²¥¤¥Ö¡¢¥³¥Ê¡¼¥º¤Î¡Ö¥¶¡¦¥É¥Ã¥°¥¹¡×¤Î£Á£Å£×²ÃÆþ¤òÀµ¼°¤ËÈ¯É½¡£¿·ÆüËÜ¥Þ¥Ã¥È¤Ç¤âÌÔ°Ò¤ò¿¶¤ë¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Î¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£