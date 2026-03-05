「機動戦士ガンダム フラナガン・ブーン戦記」6巻が本日発売！ 北極海でブーンを待ち受けていたのは……とあるジオン兵の目線で描く一年戦争
【「機動戦士ガンダム フラナガン・ブーン戦記」6巻】 3月5日 発売 価格：792円
【拡大画像へ】
ガンダムを破壊すべく北極海へ向かうブーン。そこで待ち受けていたのは──!?
(C)大野木寛・ジジ&ピンチ / ヒーローズ
【拡大画像へ】
ヒーローズは、マンガ「機動戦士ガンダム フラナガン・ブーン戦記」の6巻を3月5日に発売する。価格は792円。
本作はアニメ「機動戦士ガンダム」の第28話「大西洋、血に染めて」に登場したジオン兵フラナガン・ブーンの目線から、一年戦争の模様を描いた作品となっている。
6巻では、内通者の裏切りにより襲撃を受けるブーンたち。ブーンは一命を取り留めるものの、サクアとソレイユを逃がしてしまう。その一方で、元連邦軍のシュトーたちは北極海にひそむ「白いMS」の強奪を企てる。【「機動戦士ガンダム フラナガン・ブーン戦記」6巻あらすじ】
ガンダムを破壊すべく北極海へ向かうブーン。そこで待ち受けていたのは──!?
内通者の裏切りにより襲撃を受けたブーンたち。
ブーンは一命を取り留めるも、その隙にサクアとソレイユを逃がしてしまう。
一方、元連邦軍のシュトーらは、さらなる戦力を求め北極海にひそむ「白いMS」強奪を企てる。
しかし、その艦内では“グレムリン”と呼ばれる狂気が渦巻いて……。
今、新たに紡がれる、一年戦争“悲哀”の戦記！
(C)大野木寛・ジジ&ピンチ / ヒーローズ
(C)創通・サンライズ