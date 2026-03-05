【「機動戦士ガンダム フラナガン・ブーン戦記」6巻】 3月5日 発売 価格：792円

ヒーローズは、マンガ「機動戦士ガンダム フラナガン・ブーン戦記」の6巻を3月5日に発売する。価格は792円。

本作はアニメ「機動戦士ガンダム」の第28話「大西洋、血に染めて」に登場したジオン兵フラナガン・ブーンの目線から、一年戦争の模様を描いた作品となっている。

6巻では、内通者の裏切りにより襲撃を受けるブーンたち。ブーンは一命を取り留めるものの、サクアとソレイユを逃がしてしまう。その一方で、元連邦軍のシュトーたちは北極海にひそむ「白いMS」の強奪を企てる。

ガンダムを破壊すべく北極海へ向かうブーン。そこで待ち受けていたのは──!?

(C)大野木寛・ジジ&ピンチ / ヒーローズ

(C)創通・サンライズ

