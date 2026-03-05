テクニカルポイント ドル円 10日線ポイント
158.53 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
157.88 エンベロープ1%上限（10日間）
156.90 現値
156.32 10日移動平均
155.99 一目均衡表・転換線
155.78 一目均衡表・雲（上限）
155.72 一目均衡表・雲（下限）
155.46 100日移動平均
155.38 21日移動平均
155.12 一目均衡表・基準線
154.76 エンベロープ1%下限（10日間）
152.23 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
151.33 200日移動平均
10日線の控える156.32円が目先のポイント。直近安値は156.46円までとなっている。
157.88 エンベロープ1%上限（10日間）
156.90 現値
156.32 10日移動平均
155.99 一目均衡表・転換線
155.78 一目均衡表・雲（上限）
155.72 一目均衡表・雲（下限）
155.46 100日移動平均
155.38 21日移動平均
155.12 一目均衡表・基準線
154.76 エンベロープ1%下限（10日間）
152.23 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
151.33 200日移動平均
10日線の控える156.32円が目先のポイント。直近安値は156.46円までとなっている。