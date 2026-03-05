158.53　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
157.88　エンベロープ1%上限（10日間）
156.90　現値
156.32　10日移動平均
155.99　一目均衡表・転換線
155.78　一目均衡表・雲（上限）
155.72　一目均衡表・雲（下限）
155.46　100日移動平均
155.38　21日移動平均
155.12　一目均衡表・基準線
154.76　エンベロープ1%下限（10日間）
152.23　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
151.33　200日移動平均

10日線の控える156.32円が目先のポイント。直近安値は156.46円までとなっている。