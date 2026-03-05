テクニカルポイント ドル円 10日線ポイント テクニカルポイント ドル円 10日線ポイント

158.53 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

157.88 エンベロープ1%上限（10日間）

156.90 現値

156.32 10日移動平均

155.99 一目均衡表・転換線

155.78 一目均衡表・雲（上限）

155.72 一目均衡表・雲（下限）

155.46 100日移動平均

155.38 21日移動平均

155.12 一目均衡表・基準線

154.76 エンベロープ1%下限（10日間）

152.23 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

151.33 200日移動平均



10日線の控える156.32円が目先のポイント。直近安値は156.46円までとなっている。

