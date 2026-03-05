女優の剛力彩芽が５日、東京・渋谷のＮＨＫで同局の２０２６年度語学番組出演者取材会に出席した。

剛力はＮＨＫ Ｅテレの番組「中国語！ナビ」（水曜・後１１時）で新たに生徒役を務める。

冒頭に「ゼロから中国語を学ばせていただきます。皆様と一緒に学べることを楽しみにしております」とあいさつ。出演を決めた理由について「この年齢（３３歳）になると、自分で勉強しようと思っても正直続かない。まず『勉強ができる』といううれしさがある。仕事で台湾へ行くこともあるけど、日本語で話してくださる方が多い。私自身が中国語でコミュニケーションを取れたらいいし、それが一つの夢。より深くコミュニケーションが取れる」と覚悟を決めたことを明かした。

中国語学習の入り口に立ち「口の中をよく動かすし、表情筋を使う。顔をよく動かすのは新しい発見」。コミュニケーションについて「中国の方は初対面でもすぐ下の名前で呼ぶ。（音の）聞こえ方で名前やあだ名をつけるみたい。日本語だと名字で『〜さん』とつける。その壁がないのですごく仲良くなりやすい」とイメージした。

サンシャイン池崎がＭＣを務めるＮＨＫ Ｅテレの新番組「小学生の基礎英語 ｏｎ ＴＶ」（木曜・前９時５０分）にも触れ、「英語は何となく勉強してるので、これからは池崎さんの番組を見て勉強します。イェーイ！」と声をそろえた。