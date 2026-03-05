■これまでのあらすじ

流行りのシールに異常な執着をしている亜紀。夫が何を言っても亜紀はヒステリックに言い返すだけで話にならなかった。ある日、夫はショッピングモールで亜紀がシールをめぐって非常識な行動をしているのを見てしまう。たまらず声をかけるが…？



シール売り場で大騒ぎをしていた亜紀さんに声をかけたのは、亜紀さんの旦那さんでした。旦那さんはまともな人のようで、娘ちゃんを気遣いつつ、奥さんの代わりに周囲に頭を下げていました。

それでもまだ亜紀さんは私に「シールを買っておいて！」とまくしたてていて…。どうしてそこまでシールに執着するんでしょうか。シールが好きだから？ それとも、ただ流行っているから？私は亜紀さんと少し話がしたくなって購入列を一旦離れることにしました。けれども、亜紀さんはさらにヒートアップして…。「ひどい親！」「娘だって欲しいのに」と私を罵倒し出したのです。それを聞いた娘がひと言、「別にシールほしくない」と。さらに、亜紀さんの娘・早紀ちゃんも「本当はもうシールすきじゃない」と本音を絞り出してくれたのでした…。

※この漫画は実話を元に編集しています

イラスト:ニタヨメ(ウーマンエキサイト編集部)