雪印メグミルクの健康サプリメントの偽物を販売目的で所持したとして、中国籍の夫婦が逮捕されました。

商標法違反の疑いで逮捕されたのは、中国籍の趙偉容疑者（33）と妻の孫暁萌容疑者（28）です。

2人はおととい、大阪市の自宅で、雪印メグミルクが販売する健康サプリ「毎日すこやかMBP(R)Ca＆ビタミンD」の偽物5袋を販売譲渡目的で所持し、雪印メグミルクの商標権を侵害した疑いがもたれています。警視庁によりますと、去年10月、フリマサイトで同じ偽物を買った人が不審に思い雪印メグミルクに連絡し、確認したところ、偽物だとわかったとうことです。

雪印メグミルクが警視庁に相談し、発送した人物を捜査する過程で、2人の関与が発覚しました。

本物の定価はおよそ5000円ですが、偽物は2000円から4000円前後で販売され、2人は去年7月から10月にかけ、およそ100万円の売り上げがあったということです。ほかのメーカーのサプリの偽物も販売していたということで、取り調べに対し「本物の商品だと認識していた」と容疑を否認しています。

自宅の家宅捜索では、雪印メグミルクのサプリの偽物とみられる235袋や模造品とみられる他社のサプリも押収されていて、中国から送られたものとみられています。

警視庁は、2人が商品の保管・配送役で、ほかにも事件に関与した人物がいるとみて調べています。