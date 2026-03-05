伊藤匠叡王（王座、23）への挑戦者を決める第11期叡王戦本戦トーナメント準決勝が3月5日、大阪府高槻市の関西将棋会館で行われ、藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）と永瀬拓矢九段（33）が現在対局中だ。注目の一戦は、振り駒で永瀬九段の先手番に決定。戦型は角換わり3三金型となった。

伊藤叡王への挑戦権を争う本戦トーナメントが進行中。もう一方の準決勝では、前期挑戦者だった斎藤慎太郎八段（32）が勝ち上がり決勝進出を決めている。本局では、両者ともに叡王のタイトル経験者が激突する好カードが実現。挑戦権獲得へ前進するのはどちらか。

本局は、先手番となった永瀬九段が角換わりを志向。藤井竜王・名人はやや変化球の3三金型を選び、早繰り銀を採用した。藤井竜王・名人はテンポ良く指し進めていたものの、昼食休憩が近づいてくるとじっくり考慮に沈む場面も。ABEMAの中継に出演した三枚堂達也七段（32）は「中盤に差し掛かっているものの、どこから仕掛けていくのかがわからない」と今後の進行に興味津々の様子だった。

両者は現在「ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」を戦っており、タイトル保持者の藤井竜王・名人が1勝3敗とカド番に追いやられている。絶対王者を相手にタイトル奪取に“王手”をかけている永瀬九段は、勢いそのままにここでも強敵から白星を奪いたいところだ。持ち時間が大きく異なり、各3時間で争われる本局。本格的な戦いに突入する午後の展開からも目が離せない。

【昼食の注文】

藤井聡太竜王・名人 天おろしうどん

永瀬拓矢九段 デミグラスと温玉チーズハンバーグ、ご飯付き

【昼食休憩時の残り持ち時間】

▲永瀬拓矢九段 2時間5分（消費55分）

△藤井聡太竜王・名人 1時間57分（消費1時間3分）

（ABEMA／将棋チャンネルより