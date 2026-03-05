剛力彩芽、中国語の語学番組に“生徒役”で出演 「勉強ができるといううれしさ」意気込み
俳優の剛力彩芽が、NHK Eテレの語学番組『中国語！ナビ』（毎週水曜 後11：00）に生徒役として出演することが決定。きょう5日、都内で行われた「NHK2026年度の語学番組 出演者取材会」に登場し、期待と覚悟を語った。
【集合ショット】おしゃれなワンピースで登場した剛力彩芽
オファーを受けた心境を聞かれ、「この年になると正直、勉強って相当な覚悟がないと続かない。勉強ができるといううれしさがあった」と説明。台湾などに行った際、「結構、日本語で話してくださる方が多いんですよね」と振り返り、「すごくありがたいことなんですけど、できたら私自身が、その現地の言葉でコミュニケーションがとれたら、すごくうれしい」「まだまだ本当にわからないことだらけですけど、ここは覚悟を決めて、しっかり勉強していきたいなって思います」と意気込んだ。
中国語については、「『さん』づけがあまりないというのを聞いて。日本だと名字や名前で呼ぶことが多いですが、聞こえ方で名前やあだ名を決めたり…。仲良くなりやすいという印象です。そこはすごく楽しいなって」と魅力を伝えた。
なお取材会には、お笑い芸人のサンシャイン池崎、Mrs. GREEN APPLEの若井滉斗（Gt）、NHKコンテンツ制作局の福井徹チーフディレクターも登場。池崎は、4月9日からのNHK Eテレ新番組『小学生の基礎英語 on TV』（毎週木曜 前9：50）に出演。若井は、NHK Eテレ『ハングルッ！ナビ』（毎週木曜 後11：00）に生徒役として出演する。
