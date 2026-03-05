小学館のホームページが更新されました。

「『週刊文春』の報道に関して

『週刊文春』2026年3月12日号（3月5日発売）の記事『被害女性が全告白「私は性加害漫画家と小学館を許せない」』について弊社見解をお伝えします。

弊社が把握している事実は以下の通りです。

2020年2月、『堕天作戦』の作者である山本章一氏が児童買春・児童ポルノ禁止法違反（製造）容疑で逮捕され、その事実を把握した時点で、会社として連載中止を指示しました。その後、2021年、山本氏と被害女性との和解協議について、担当編集者より法務室に相談がありましたが、弊社は当事者ではないため、弁護士への委任を山本氏に促すよう指示しております。この和解協議について、会社ぐるみで関与したとの認識はございません。

2022年、新たなペンネームで連載を再開していたことについては、札幌地裁判決後の2026年2月25日にマンガワン編集部より報告があり、会社として初めて確認いたしました。その後、ただちに社内調査を開始し、弊社およびマンガワン編集部より判明した事実を公表しております。

小学館は被害に遭われた方の人権保護を第一に、事実関係を把握し、原因を究明し、再発防止の提言を得るために第三者委員会を設置する方針を決定しております。第三者委員会の詳細については追ってお知らせいたします。

あらためて被害に遭われた方に深くお詫び申し上げます。また、読者の皆様、弊社各媒体でご執筆いただいている作家の皆様、お取引先様、関係者の皆様に深くお詫び申し上げます。小学館」

（『ABEMA NEWS』より）