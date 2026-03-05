外国で取得した運転免許証を日本の免許証に切り替える「外免切替」について、警察庁によりますと手続きを厳格化した去年10月から12月の合格率は「知識確認」が42.8パーセント、「技能確認」は13.1パーセントでした。

2024年1年間の合格率は「知識確認」が92.5パーセント、「技能確認」は30.4パーセントで、厳格化によって「知識確認」はおよそ54パーセント減、「技能確認」はおよそ57パーセント減となりました。

これについて警察庁の楠芳伸長官は「確認を厳格化したことによる結果と考えている」としたうえで、「短期間での数字であることから、知識及び技能確認の通過率の推移や、外免切替により免許を取得した 外国人による交通事故の発生状況などについて引き続き注視していきたい」と話しました。

警察庁は「問題が簡単だ」などの指摘を受けて去年10月から「知識確認」を厳格化しました。イラスト問題10問だったものを50問の文章問題に変え、合格点を7割以上から、9割以上にしています。

また「技能確認」については合格点の7割以上は変わりませんが、横断歩道の通過などの課題を追加したうえで、「合図不履行」や「右左折方法違反」などの採点をより厳しくしていました。