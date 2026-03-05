歌手の浜崎あゆみさんが、自身のインスタグラムを更新。「ayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026 A -Scapegoat-」のツアーキービジュアルを公開しました。

【写真を見る】【 浜崎あゆみ 】 最新ツアーのキービジュアル解禁 デビュー28周年記念日に有明アリーナで開幕へ

公開された写真では、浜崎さんが黒のレザー風トップス姿で撮影されています。右手の人差し指をそっと口元に立てたポーズをとり、正面をじっと見据える強い眼差しで、神秘的かつ凛とした雰囲気を演出しています。







黒いスタジオに強い照明が当てられ、被写体である浜崎さんを際立たせる構図となっています。波状のブロンド系の髪と黒いトップス、グローブの光沢が視覚的な焦点となり、黒と肌のコントラストが印象的な仕上がりです。撮影は写真家の下村一喜さんが担当しました。



同ツアーは、浜崎さんのデビュー28周年記念日である2026年4月8日の東京・有明アリーナ公演を皮切りに、愛知、兵庫などを巡る予定。メモリアルな日に幕を開ける新ツアーに、ファンの期待は最高潮に達しています。





この投稿に、「かっけえぇえぇぇぇ」「このビジュアル大好きです！！」「ビジュ爆発しててヤバすぎ」「ほんとキレカワすぎる」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】