タレントの指原莉乃（33）が5日、都内でポケモン初のスローライフ・サンドボックスゲーム「Nintendo Switch2『ぽこ あ ポケモン』」発売記念イベントに登壇した。

きょう5日発売の同ゲームは、プレーヤーが“ニンゲンにへんしんしたメタモン”になり，個性豊かなポケモンたちと一緒に理想の街を作り上げることができる。最大4人でのマルチプレイもサポートされる。

放送中のCMはキャッチー歌とダンスが印象的。撮影を振り返り、指原が難易度高めのダンスを軽快していたところ「撮影が入れ替わるりだった松村さんから『すごく難しいですよ』と軽おどしされて（笑い）」と明かした。

イベントではフリップトークを展開。指原はMAHINA（16）とペアになりお互いに「へんしんしたいところ」をトーク。指原はMAHINAの「声帯」とし「歌声だけじゃなくて普段の声もすてき」と特徴的な声質のとりこに。MAHINAは「トーク力」と指原を絶賛。「コミュニケーション能力が高くて、指原さんワールドに持っていけるところがうらやましい」と尊敬のまなざしを送り、指原は「今日は発揮できていないので帳尻を合わせたい」と意気込んでいた。

イベントではCMで共演するSixTONES松村北斗（30）狩野英孝（44）ガールズグループHANAのMAHINAと、同ゲームを体験。指原は「ゼニガメ」を連れ添って楽しみ「実は自宅で1人でやっていたんですけど、協力プレイができるとより楽しい」と声を弾ませた。