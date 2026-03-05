SixTONES松村北斗（30）が5日、都内でポケモン初のスローライフ・サンドボックスゲーム「Nintendo Switch2『ぽこ あ ポケモン』」発売記念イベントに登壇した。

きょう5日発売の同ゲームは、プレーヤーが“ニンゲンにへんしんしたメタモン”になり，個性豊かなポケモンたちと一緒に理想の街を作り上げることができる。最大4人でのマルチプレイも可能。発売日を迎え、松村は「ポケモンが初めての方も新たな層も楽しめるゲーム。またポケモンの話をできる人が増えるんじゃないかなと楽しみにしています」と声を弾ませた。

イベントではCMで共演するタレントの指原莉乃（33）狩野英孝（44）ガールズグループHANAのMAHINA（16）と、同ゲームを体験。「フシギダネ」を連れ添ってゲームを楽しんでいた。

イベントではフリップトークも展開。狩野英孝とペアになりお互いに思う「へんしんしたいところ」とを問われると、松村は「ドッキリの反応が何年経ってもいつもおもしろいところ」とした。「初めてテレビで認識した時から魅力をどんどん変えているなと」と多彩なリアクションに感動。「狩野さんはみずみずしさを保っている」と分析すると、狩野は「常に何かびびってるんでしょうね」と笑いつつ「シンプルにうれしいです。計算してやったわけではなく素なので」と受け止めていた。