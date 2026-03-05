5月15日より新宿ピカデリーほかにて全国公開される映画『ママと神さまとシルヴィ・バルタン』の予告編と場面写真が公開された。

本作は、内反足で生まれるも、強烈な母の愛と最愛の“推し”シルヴィ・バルタンの歌の力によってひとりで歩けるようになった男の子の奇跡の実話を描いたヒューマンドラマ。公開後口コミで火がつき、フランス国内で150万人以上の動員を達成、13週間という異例のロングランヒットを記録した。

1963年のパリ。6人きょうだいの末っ子ロランは、生まれつき内反足（足とかかとが内向きに曲がる先天性疾患）で、医師からはひとりで立って歩くことはできないと宣告される。しかし、パワフルでポジティブな母エステルは「いつか自分の足で歩ける日がくる」と信じ、家族や周囲の人びとを巻き込みながらロランのために治療法を求めて奔走。長く孤独な治療のあいだロランの心を癒やしてくれたのは、国内外で絶大な人気を誇る歌手、シルヴィ・バルタンだった。やがて、母エステルのあふれんばかりの愛情と、ロランの“推し”であるシルヴィ・バルタンの歌の力が、とんでもない奇跡を起こす。

監督を務めたのは、『人生、ブラボー！』でトロント国際映画祭をはじめ数々の映画祭で観客賞を受賞したケン・スコット。無条件の愛情を持つ母・エステルを演じたレイラ・ベクティは、本作で自身3度目となるセザール賞主演女優賞ノミネートを果たした。また、母からの愛を真っ向から受け大人になった息子・ロラン役を、コメディ俳優のジョナタン・コエンが務めている。そのほか、『バルバラ セーヌの黒いバラ』のジャンヌ・バリバール、『ラブ・セカンド・サイト はじまりは初恋のおわりから』のジョセフィーヌ・ジャピらが共演に名を連ねた。

公開された予告編は、「これは母に振り回されてきた僕の真実の物語」という主人公ロランのショッキングなナレーションから幕を開ける。内反足でひとりで歩くことはできないと宣告された幼いロランを抱え、時に涙しながらも治療法を求めて奔走する母エステルの姿が描かれるほか、“推し”シルヴィ・バルタンとの出会いや、家族やご近所さんたちの温かな協力によって奇跡が身を結ぶ様子が切り取られている。1960年代パリのポップなファッションやインテリアも確認できる。

映像を彩るのは、シルヴィ・バルタンの楽曲「想い出のマリッツァ」。日本でも1965年に初来日を果たして以降、何度も全国ツアーを行っている大スターの彼女は、劇中ではロランの“生涯のアイドル”として「あなたのとりこ」をはじめとする楽曲の数々が登場するほか、なんと本人役での出演も果たしている。

あわせて公開された場面写真には、幼いロランを抱えて奔走する母エステルの姿や、成長したロランなどが切り取られている。（文＝リアルサウンド編集部）