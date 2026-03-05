アニメーション映画『鉄コン筋クリート』が5月8日より2週間限定で全国リバイバル上映されることが決定した。

参考：『えんとつ町のプペル』にみるSTUDIO4℃の熱量 『鉄コン筋クリート』に通じる衝撃とは

原作は、『ピンポン』や『青い春』などで知られる松本大洋の人気コミック。義理と人情とヤクザの“地獄”の街「宝町」を根城に自由に飛び回る「ネコ」と呼ばれる2人の少年、クロとシロが、ヤクザたちによる“再開発”という名の暴力と退廃、3人組の殺し屋の存在、そして光り輝く“子供の城”建設計画などによって、運命を大きく動かされていくさまを描き出す。

主人公のクロとシロの声を演じたのは、二宮和也と蒼井優。さらに伊勢谷友介、宮藤官九郎、田中泯、大森南朋、岡田義徳、本木雅弘といった俳優陣が脇を固め、「宝町」に生きる個性的なキャラクターたちに命を吹き込んでいる。

監督を務めたのは、『ゴジラ-1.0』のモンタージュ監修を務めるなどVFXの先駆者として知られるマイケル・アリアス。アニメーション制作はSTUDIO4℃が手がけた。また、劇伴音楽にはUKテクノの重鎮Plaidが参加。主題歌には、ASIAN KUNG-FU GENERATIONが初めて書き下ろした楽曲「或る街の群青」が起用された。

なお、今回のリバイバル上映ではオリジナルの入場者特典の配布も予定されている。（文＝リアルサウンド編集部）