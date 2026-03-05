朝から体が重い…忙しすぎる毎日の救世主「タウリン」を味方につける食卓の知恵
「朝、起きた瞬間から体が重い」「夕方になると電池切れ……」。
仕事に家事に育児にと、ノンストップで走り続けていると、週の後半にはへとへとに。
そんな私たちの「元気のベース」を支えてくれる成分として、今改めて注目したいのが「タウリン」です。
今回は、知っているようで知らないタウリンの正体と、料理から摂取するコツを徹底解説します！
■そもそも「タウリン」って何がいいの？
なかでも、肝臓との関わりがよく知られています。
肝臓は、私たちが食べた栄養を代謝したり、体にとって不要なものを処理したりする重要な臓器。
タウリンは、そんな肝臓で胆汁の生成に関与する成分として知られています。
栄養を効率よく取り込み、体内でスムーズに活用できる状態を保つことは、忙しい毎日のコンディションを考えるうえでも大切なポイントです。
疲れが抜けにくいと感じることがあれば、体の内側で起きている基本的な働きに目を向けてみるのはいかがでしょうか。
■どのくらい摂ればいい？食品別の「必要量」目安[/HEAD]
明確な推奨量は定められていませんが、研究では健康維持のためには500mg以上としている例もあります。では、500mgを摂りたい場合、何をどれくらい食べれば良いのでしょうか？
可食部のみで算出すると以下のとおりです。
マダコ：約85g（お刺身 約1皿分）
1gあたり5.93mg含有。
アサリ（むき身）：約237g（お味噌汁 約8〜10杯分 / 貝100〜120個相当）
1gあたり2.11mg含有。標準的なお味噌汁1杯（12〜15個）のむき身は約25〜30gのため。
ホタテ（貝柱）：約431g（大きめの貝柱 約14〜15個）
1gあたり1.16mg含有。貝柱1個を約30gとして算出。
真鯛（マダイ）：約217g（切り身 約2枚強）
1gあたり2.30mg含有。標準的な切り身1枚を100gとして算出。
※数値は、辻啓介ら「魚介類のタウリン含量」（1984年）および、それを引用した厚生労働省資料に基づいています
このように、タウリンは魚介類に多く含まれています。
「最近、お肉料理が続いていたな」という時は、意識して取り入れてみましょう。
[HEAD]タウリンが取れる一皿！「いかとたこと豆のマリネ」
【材料（２人分）】
いか(胴の部分)……１ぱい分
ゆでだこの足……１本(約80g)
さやいんげん……８本
ひよこ豆缶……１缶(約100g)
万能ねぎの小口切り……４本分
玉ねぎのみじん切り……1/4個分
マリネ液
・レモン汁……1/2個分
・オリーブ油……大さじ２
・塩……小さじ1/4
・粗びき黒こしょう……少々
【作り方】
（１） いかは皮をむいて一口大に切り、たこは薄切りにする。鍋に湯を沸かし、いんげんを色よくゆでて取り出し、３cm長さに切る。続けていかをさっとゆで、取り出して湯をきる。
（２）１とひよこ豆、万能ねぎ、玉ねぎをボウルに入れ、マリネ液の材料を混ぜて回しかけ、混ぜ合わせる。冷蔵庫に入れて20分以上おき、味をなじませる。
(1人分330kcal/塩分1.5g レシピ考案／飛田和緒)
文＝レタスクラブ編集部Y